В 2019 году россияне купили почти половину новых машин — 45 процентов — не на свои деньги. Количество автокредитов достигло рекордного количества за шесть лет, увеличившись на 11,9 процента, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Россияне купили половину новых машин не на свои деньги

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Армия и оружие Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.