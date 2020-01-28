Экономика

ИзвестияИзвестияСредняя сумма автокредита в России достигла исторического максимума

Средняя сумма кредита на приобретение автомобиля в России выросла по итогам 2019 года на 9,2% и достигла исторического максимума в 769 тыс. рублей. Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного бюро кредитных историй "Эквифакс".
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Жители России в 2019 году брали рекордно большие автокредиты

Красная веснавчера в 22:02

Средняя сумма автокредита в России достигла исторического максимума

Известиявчера в 21:57

Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет

Коммерсантъвчера в 21:39

Аналитики заявили о росте средней суммы кредита на автомобиль в России

RT на русскомвчера в 23:35

Размер кредитов на покупку машин в России достиг исторического максимума

Телеканал 360°вчера в 21:59

Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума

РИА Новостивчера в 20:08

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 00:39, Ашберн
Политика

РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Газета.Ru вчера в 22:39
Гаджеты

Через неделю WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах

На официальном сайте мессенджера сообщается, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp прекратит поддержку операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8. Теперь пользоваться приложением смогут лишь юзеры Android 4.0.3, iOS 9 и выше.
Live24 вчера в 08:30
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru вчера в 00:01
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

REGNUM 00:21
Происшествия

В Афганистане разбился самолет с пассажирами

Издание Afghanistan Times сообщает, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем боевиков «Талибан» (террористическая организация, которая запрещена на территории России).
Megatyumen.ru вчера в 06:12
Общество

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 21:37
Общество

Украинка устроила скандал в автобусе из-за сериала на русском языке

Жительница Украины Ярина Черноуз устроила скандал после того, как водитель междугороднего пассажирского автобуса отказался выключить сериал на русском языке.
Lenta.ru 00:26
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Экономика

ФНС штрафует банки за отказ блокировать счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими санкциями уже столкнулись ВТБ и «Уралсиб».
Век вчера в 08:57
Шоу-бизнес

Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Российская и советская актриса Наталья Андрейченко, пропавшая 26 января в Мексике, опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.
Известия вчера в 20:49
Футбол

Орлов прокомментировал ситуацию с переходом Кокорина в «Сочи»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил возможный переход форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.
NewInform вчера в 15:19
Общество

Роскачество рассказало о том, как защититься от мошенников в интернете

Центр цифровой экспертизы Роскачества рассказал, как обходить ловушки мошенников в интернете и сохранить свои персональные данные.
Вечерняя Москва 00:01
Происшествия

Первый больной с подозрением на коронавирус появился в Бурятии

В инфекционную больницу столицы Бурятии Улан-Удэ госпитализировали 36-летнего мужчину с подозрением на коронавирусную инфекцию.
REGNUM вчера в 01:33
Экономика

Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе

Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
РБК вчера в 08:53
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Общество

Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя

Посольство России в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда соотечественников из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:16
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек

В Китае число погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, выросло до 106 человек.
Дождь вчера в 22:42
Общество

Самый богатый человек Украины купил особняк бывшего короля Бельгии

Ахметова называют самым богатым человеком на Украине.
РБК вчера в 20:29
Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Avia.pro 26 января в 22:31
Общество

В Москве начался самый сильный с начала зимы снегопад

Обещанный синоптиками самый сильный с начала зимы снегопад начался в Москве в ночь на вторник, 28 января, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:14
Здоровье

Все школы Саратова закрываются на карантин

С завтрашнего дня все школы Саратова закрываются на карантин по ОРВИ и гриппу.
Саратов 24 вчера в 05:25
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости вчера в 08:16
Общество

Голикова сообщила, что за чертой бедности живут 18,5 млн россиян

Около 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия».
Коммерсантъ вчера в 11:19
Космос

Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта оборудования

Астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра, прямая трансляция операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Газета.Ru 25 января в 08:16
Экономика

Министр промышленности РФ запустил фенольное производство в Омске

В Омске официально запустили модернизированные установки по производству фенола и ацетона на заводе «Омский каучук», сообщает пресс-служба облправительства.
РИА ОмскИнформ вчера в 20:46
Происшествия

В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу

Вести.Ru вчера в 11:25
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Москва 24 вчера в 12:51
Происшествия

Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.
REGNUM вчера в 22:37
Экономика

Украина заказала российский металл для американских ракет

Lenta.ru вчера в 23:03
Шоу-бизнес

4 причины, почему Виктория Боня удалила аккаунт в Instagram

Обеспокоенные поклонники забили тревогу и перешли в рабочий аккаунт звезды. Администраторы заверили, что скоро все восстановится.
Wday.ru вчера в 09:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное