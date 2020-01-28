Экономика

Газета.RuГазета.RuСредняя сумма автокредита достигла исторического максимума в России

Отмечается, что в 2019 году средняя сумма автокредита выросла почти на 9,2% - до 769 тысяч рублей, что является историческим максимумом. По итогам последнего месяца минувшего года средний размер ссуды на покупку автомобиля поставил рекорд, показав за год рост на 9,6% - до 845 тысяч рублей.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума

Средняя сумма автокредита в России по итогам прошлого года выросла почти на десять процентов и достигла исторического максимума в 769 тысяч рублей, что позволило банкам выдать россиянам рекордные 615 миллиардов рублей на покупку машин, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:08

Подробнее о событии

Средняя сумма автокредита в России достигла исторического максимума

Известиявчера в 21:57

Аналитики заявили о росте средней суммы кредита на автомобиль в России

RT на русскомвчера в 23:35

Средняя сумма автокредита в РФ достигла исторического максимума

News.ruвчера в 22:05

Размер кредитов на покупку машин в России достиг исторического максимума

Телеканал 360°вчера в 21:59

Автокредитование выгодно: кому – банкам или гражданам

REGNUM06:25

Средняя сумма автокредита достигла исторического максимума в России

Газета.Ruвчера в 21:34

Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума

РИА Новостивчера в 20:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:59, Ашберн
Общество

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС 04:36
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Общество

Посольство Китая оценило карикатуру о коронавирусе в датском СМИ

Посольство Китая в Дании прокомментировало опубликованную в датском издании Jyllands-Posten карикатуру о коронавирусе.
RT на русском 06:47
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Рамблер вчера в 06:18
Происшествия

Бросивший двоих детей в Шереметьево отец объяснил свой поступок

Отец, бросивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок.
Lenta.ru 06:38
Общество

Украинский олигарх купил самую дорогую недвижимость в мире

Российская газета 05:28
Хоккей

«Амур» обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из 9 поражений подряд

Sport24.ru 06:32
Армия и оружие

США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Американские военные подтвердили, что разбившийся в Афганистане самолет принадлежал США.
Телеканал RTVI вчера в 13:57
Общество

В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина

Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
Северпост 05:28
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
РБК 06:38
Экономика

Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России

По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
Коммерсантъ 01:47
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
АБН вчера в 04:07
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
РБК 06:20
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
Политика

Клишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан

После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян повысится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».
РБК 05:11
Экономика

Самым невыгодным городом для сдачи жилья названа Москва

Столица стала самой невыгодной из-за высокой стоимости жилья при наименьшей прибыли от его сдачи.
Говорит Москва 06:11
Политика

СССР виноват в холокосте? Внук красноармейца Владимир Зеленский выступил в Польше «тупо и топорно» — и его наказали

Президент Украины Владимир Зеленский произнес фразу, которая прозвучала как обвинение Советского Союза в холокосте и начале Второй мировой войны.
Телеканал 360° вчера в 20:30
Гаджеты

В Сети появились качественные рендеры iPhone 12

Качественные рендеры iPhone 12, который должен быть представлен осенью текущего года, появились на просторах социальных сетей.
NewInform 05:27
Происшествия

В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста

Российская газета 06:18
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва напомнила, что её следует опасаться

Народная артистка СССР Алла Пугачёва опубликовала новое селфи в своём Instagram, на котором она позирует с ярко накрашенными губами.
News.ru вчера в 13:17
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже 05:07
Кино

Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»

Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».
Киноафиша России 04:49
Политика

Зеленский рассказал Дуде про украинцев, освободивших Освенцим

Владимир Зеленский рассказал про 1-й украинский фронт и украинцев, освободивших концлагерь "Аушвиц-Биркенау".
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество

Соловьев заплакал в прямом эфире

Выпуск программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», который показали 27 января, был посвящен теме Великой Отечественной войны, блокаде Ленинграда, а также тем, кто сегодня пытается переписать историю Второй мировой войны.
Блокнот.ру 06:42
Происшествия

Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте

В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Газета.Ru 05:27
Культура

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета 03:12
Здоровье

Онищенко рассказал о препаратах для лечения коронавируса

Сегодня существует порядка 30 лекарственных препаратов против китайского коронавируса, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.
9111.ru вчера в 12:16
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

РБК 26 января в 08:23
Энергетика

«Северный поток – 2» достроит российская сторона

Реализация газопровода «Северный поток – 2» будет завершена российской стороной.
Известия 04:25
Происшествия

Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова

Lenta.ru 06:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное