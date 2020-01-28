Экономика
РИА НовостиСредняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума
Средняя сумма автокредита в России по итогам прошлого года выросла почти на 10% и достигла исторического максимума в 769 тысяч рублей, что позволило банкам выдать россиянам рекордные 615 миллиардов рублей на покупку машин, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить из партии главу Чувашии
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Как следствие, врачам во Франции не рекомендуется назначать этот препарат и его генерики детям младше 2-х лет для лечения острой диареи.
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Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
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Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье
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Образ Чимина стал самым обсуждаемым на «Грэмми»
Не остались без внимания и участники группы BTS, а, в первую очередь – образ Чимина (Jimin). Именно он и стал самым обсуждаемым на «Грэмми».
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Ирина Войнова уходит с поста министра финансов Хакасии
Ирина Войнова покидает пост министра финансов Хакасии. Решение согласовано с главой республики.
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В Сети продают растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей
В движение Big One приводит 5,5-литровый битурбированным двигателем V8 с отдачей 563 л.с. Пробег «Гелендвагена» составляет всего 600 километров, а его цена - 499 800 евро.
Общество
В Москве начался самый сильный с начала зимы снегопад
Обещанный синоптиками самый сильный с начала зимы снегопад начался в Москве в ночь на вторник, 28 января, передает корреспондент РИА Новости.
Здоровье
Более 100 человек погибли от нового коронавируса в провинции Хубэй
Более 100 человек погибли от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Могла ли Красная армия освободить Освенцим раньше?
Критика действий советского командования тут для польской стороны является общим местом — Красная армия якобы не захотела освобождать столицу Польши, что привело к разгрому Варшавского восстания.
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Комличенко стал игроком «Динамо»
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Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках
Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Игры
«Всегда верил, что это произойдёт». Автор «Таркова» о мировой популярности российской игры
Детище российской студии Battlestate Games на несколько дней стало главным событием на игровой платформе видеотрансляций Twitch – тогда популярность «Побега из Таркова» (сотни тысяч зрителей на эфирах по игре) связывали с подарками от разработчиков.
Гаджеты
Android 10 пришла ещё на четыре модели Huawei и Honor
Компания Huawei начала распространять ещё для четырёх моделей смартфонов стабильную версию фирменной оболочкой EMUI 10 на основе свежей операционной системы Android 10.
Политика
Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
Политика
Медведев пошутил про закон сохранения в правительстве
Выслушав доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко, Медведев пошутил о "законе сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве".
Наука
Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
Неандертальцы из Чагырской пещеры связаны со второй волной, которая пришла из Европы около 60 тысяч лет назад.
Происшествия
В центре Новосибирска застрелили председателя ЖСК
Неизвестный в понедельник в центре Новосибирска застрелил председателя жилищно-строительного кооператива "Залесский" Олега Арчибасова и скрылся.
Космос
Космонавты Бабкин и Тихонов сдали зачёт по научной программе на МКС
Члены основного экипажа предстоящей экспедиции МКС-63 Андрей Бабкин и Николай Тихонов успешно прошли зачётную тренировку по программе научно-прикладных исследований и экспериментов в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).
Политика
Путин утвердил новый состав президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета.
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Общество
Из Китая домой жители Приамурья вернутся на разовом автобусе
Российское консульство в Китае организует разовый автобусный рейс, чтобы вывести несколько десятков россиян из Хэйхэ в Благовещенск.
Шоу-бизнес
Татьяна Власова раскрыла, как умирала единственная дочь Джигарханяна
Бывшая супруга легендарного артиста Армена Джигарханяна Татьяна Власова откровенно рассказала об ужасной трагедии, вследствие которой артист потерял свою единственную дочь.