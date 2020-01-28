Средняя сумма автокредита в России по итогам прошлого года выросла почти на 10% и достигла исторического максимума в 769 тысяч рублей, что позволило банкам выдать россиянам рекордные 615 миллиардов рублей на покупку машин, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума

Политика Мишустин назначил главу «Российского экологического оператора» Глава правительства России Михаил Мишустин назначил гендиректором "Российского экологического оператора" (РЭО) Илью Гудкова, соответствующее распоряжение размещено на правительственном портале.

Политика Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Политика Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Экономика Греф посоветовал хранить сбережения в рублях Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.

Политика Путин обновил состав президиума Госсовета В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Происшествия Найден отец, оставивший детей в Шереметьево Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.

Здоровье Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, которые позволяют оперативно выявить коронавирус.

Культура Во Владивостоке снимают сериал по книге Сергея Лукьяненко Владивосток снова стал местом, где разворачиваются основные события нового сериала, снятого по книге русского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко "Осенние визиты", сообщает РИА VladNews.Многосерийный художественный фильм "Осенние визиты" снимается командой поклонников творчества Сергея Лукьяненко под его контролем во Владивостоке.

Общество Возмутившуюся сериалом на русском украинку высадили из автобуса Украинская волонтерка Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, следовавшего из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.

Здоровье Группа туристов вернется 29 января в Приамурье из китайского Хайнаня Как сообщалось, китайский международный пункт пропуска в Хэйхэ принял решение продлить новогодний отдых своим сотрудникам из-за сложной ситуации с распространением коронавируса, пассажирские и грузовые перевозки между Китаем и Приамурьем возобновятся только 1 февраля.

Армия и оружие Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.

Политика Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.

Гаджеты Подешевела вся линейка Samsung Galaxy Note10 Компания Samsung на фоне предстоящей презентации своей новинки - Galaxy Unpacked снизила цены на всю линейку смартфонов Galaxy Note10.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Культура Опубликованы итоги работы Мединского на посту министра культуры Кампания по защите отечественного кино от Голливуда стала одним из основных направлений деятельности Мединского на посту министра культуры.

Политика Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.

Футбол Исламхан покинул расположение «Зенита» Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, который находился вместе с «Зенитом» на сборе в Катаре, покинул петербургский клуб и улетел в Алма-Ату.