Общество

Newstracker.ruNewstracker.ruСредняя сумма покупок россиян в «черную пятницу» снизилась на 14%

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитический отчет кассового оператора «Платформа ОФД», оборот денежных средств в торговой сети России 29 ноября — 1 декабря увеличился на 11% по сравнению с прошлогодними цифрами.
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Эксперты рассказали об уменьшении среднего чека покупок в «чёрную пятницу»

RT на русском05:03

Россияне стали меньше тратить в «черную пятницу»

Аргументы и Факты29 ноября в 08:23

В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

Известиявчера в 20:19

Средний чек россиян в «черную пятницу» за год стал меньше на 9%

Газета.Ru29 ноября в 08:50

Россияне в «Черную пятницу» покупают больше товаров, но тратят меньше

Комсомольская правдавчера в 21:04

Средний чек россиян в «черную пятницу» за год снизился на 9%

РИА Новости29 ноября в 07:13

Траты россиян за полдня «черной пятницы» увеличились на 17%

РБК29 ноября в 06:36
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Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 13:34
Политика

Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg

Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
РБК 13:09
Политика

Зеленский заявил о «плане Б» по ситуации в Донбассе

Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.
ТК Звезда 06:21
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Политика

Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами.
Известия 13:29
Общество

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы

Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Ведомости 10:32
Политика

Генпрокурор Абхазии уволен после серии убийств в Сухуме

Генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачбу освобожден от занимаемой должности.
Вести.Ru 10:37
Биатлон

Мартен Фуркад заступился за российских биатлонистов

Главная звезда французского биатлона Мартен Фуркад заявил журналистам, что не рассматривает возможное отстранение чистых от допинга спортсменов из России от международных соревнований в качестве справедливой меры наказания.
Вести.Ru 04:20
Здоровье

Правозащитники ЕР попросили решить проблему с обеспечением лекарствами

Правозащитный центр "Единой России" потребовал от Минздрава и Генпрокуратуры разобраться с обеспечением необходимыми лекарствами тяжелобольных пациентов, в том числе с диагнозом "муковисцидоз", сообщил депутат Госдумы от ЕР Михаил Старшинов.
РИА Новости 07:37
Армия и оружие

США использовали боевиков-курдов для снабжения террористов в Сирии

Вашингтон, как заявил эксперт в разговоре с корреспондентами Федерального агентства новостей, поддерживает не только "умеренные" вооруженные отряды курдов, но и курдских боевиков, которые напрямую контактируют с террористами ИГ*.
Planet Today 07:34
Происшествия

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
РБК 12:25
Политика

Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 10:33
Политика

В Госдуме оценили заявление о выигрыше Украины на рынке вооружений

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление о том, что украинский концерн «Укроборонпром» «выигрывает» у России на внешних рынках.
RT на русском 04:01
Шоу-бизнес

Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких

Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Super.ru вчера в 11:54
Культура

Умерла актриса из «Коломбо» Шелли Моррисон

Ушла из жизни американская актриса Рэйчел Митрани, известная под псевдонимом Шелли Моррисон. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.
Культуромания 07:56
Экономика

Эксперты ВШЭ оценили влияние инвестиций из ФНБ на рост экономики

Инвестиции в 300 млрд рублей во внутренние проекты ускорят рост ВВП на 0,19 процентного пункта в год, утверждают эксперты ВШЭ.
Forbes 02:34
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM 04:34
Шоу-бизнес

Впервые дочь Юлии Началовой отпраздновала свой день рождения без мамы

Накануне Вера Алдонина отмечала свой день рождения – 13-летие. Для неё это был первый день рождения, который она провела без своей мамы.
Bimru.ru 10:04
Политика

В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
ТАСС 06:29
Общество

Назначен и.о. министра здравоохранения Ростовской области

Минздрав Ростовской области остался без руководства на прошлой неделе. Татьяну Быковскую задержали утром 28 ноября в Ростове-на-Дону.
1rnd.ru 08:17
Политика

Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии

Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Газета.Ru 12:41
Экономика

Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
РБК 10:30
Происшествия

Мошенники придумали новый способ похитить деньги с карточки жертвы

Мошенник стоит в очереди к банкомату перед жертвой, а после использования банкомата он уходит и забывает забрать карту из слота.
Интермонитор.ру 29 ноября в 13:49
Политика

В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах

Существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:09
Армия и оружие

Курдский генерал заявил о соглашении по расширению военного присутствия РФ на севере Сирии

Военное обозрение вчера в 22:41
Происшествия

Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»

РБК 10:44
Энергетика

Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Lenta.ru 12:55
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Футбол

Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»

Газета.Ru 11:26
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