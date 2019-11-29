Как пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитический отчет кассового оператора «Платформа ОФД», оборот денежных средств в торговой сети России 29 ноября — 1 декабря увеличился на 11% по сравнению с прошлогодними цифрами.

Средняя сумма покупок россиян в «черную пятницу» снизилась на 14%

Политика Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.

Биатлон Мартен Фуркад заступился за российских биатлонистов Главная звезда французского биатлона Мартен Фуркад заявил журналистам, что не рассматривает возможное отстранение чистых от допинга спортсменов из России от международных соревнований в качестве справедливой меры наказания.

Здоровье Правозащитники ЕР попросили решить проблему с обеспечением лекарствами Правозащитный центр "Единой России" потребовал от Минздрава и Генпрокуратуры разобраться с обеспечением необходимыми лекарствами тяжелобольных пациентов, в том числе с диагнозом "муковисцидоз", сообщил депутат Госдумы от ЕР Михаил Старшинов.

Армия и оружие США использовали боевиков-курдов для снабжения террористов в Сирии Вашингтон, как заявил эксперт в разговоре с корреспондентами Федерального агентства новостей, поддерживает не только "умеренные" вооруженные отряды курдов, но и курдских боевиков, которые напрямую контактируют с террористами ИГ*.

Политика Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.

Политика В Госдуме оценили заявление о выигрыше Украины на рынке вооружений Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление о том, что украинский концерн «Укроборонпром» «выигрывает» у России на внешних рынках.

Культура Умерла актриса из «Коломбо» Шелли Моррисон Ушла из жизни американская актриса Рэйчел Митрани, известная под псевдонимом Шелли Моррисон. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.

Политика Китай ввел санкции в отношении США Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.

Общество Назначен и.о. министра здравоохранения Ростовской области Минздрав Ростовской области остался без руководства на прошлой неделе. Татьяну Быковскую задержали утром 28 ноября в Ростове-на-Дону.

Экономика Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.

Происшествия Мошенники придумали новый способ похитить деньги с карточки жертвы Мошенник стоит в очереди к банкомату перед жертвой, а после использования банкомата он уходит и забывает забрать карту из слота.

Политика В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах Существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.