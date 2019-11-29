Общество
Newstracker.ruСредняя сумма покупок россиян в «черную пятницу» снизилась на 14%
Как пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитический отчет кассового оператора «Платформа ОФД», оборот денежных средств в торговой сети России 29 ноября — 1 декабря увеличился на 11% по сравнению с прошлогодними цифрами.
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Россияне в «Черную пятницу» покупают больше товаров, но тратят меньше
Комсомольская правдавчера в 21:04
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Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg
Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
Политика
Зеленский заявил о «плане Б» по ситуации в Донбассе
Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.
Политика
Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами
Президент России Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами.
Общество
Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы
Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Политика
Генпрокурор Абхазии уволен после серии убийств в Сухуме
Генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачбу освобожден от занимаемой должности.
Биатлон
Мартен Фуркад заступился за российских биатлонистов
Главная звезда французского биатлона Мартен Фуркад заявил журналистам, что не рассматривает возможное отстранение чистых от допинга спортсменов из России от международных соревнований в качестве справедливой меры наказания.
Здоровье
Правозащитники ЕР попросили решить проблему с обеспечением лекарствами
Правозащитный центр "Единой России" потребовал от Минздрава и Генпрокуратуры разобраться с обеспечением необходимыми лекарствами тяжелобольных пациентов, в том числе с диагнозом "муковисцидоз", сообщил депутат Госдумы от ЕР Михаил Старшинов.
Армия и оружие
США использовали боевиков-курдов для снабжения террористов в Сирии
Вашингтон, как заявил эксперт в разговоре с корреспондентами Федерального агентства новостей, поддерживает не только "умеренные" вооруженные отряды курдов, но и курдских боевиков, которые напрямую контактируют с террористами ИГ*.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Политика
Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.
Политика
В Госдуме оценили заявление о выигрыше Украины на рынке вооружений
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление о том, что украинский концерн «Укроборонпром» «выигрывает» у России на внешних рынках.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких
Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Культура
Умерла актриса из «Коломбо» Шелли Моррисон
Ушла из жизни американская актриса Рэйчел Митрани, известная под псевдонимом Шелли Моррисон. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.
Экономика
Эксперты ВШЭ оценили влияние инвестиций из ФНБ на рост экономики
Инвестиции в 300 млрд рублей во внутренние проекты ускорят рост ВВП на 0,19 процентного пункта в год, утверждают эксперты ВШЭ.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Шоу-бизнес
Впервые дочь Юлии Началовой отпраздновала свой день рождения без мамы
Накануне Вера Алдонина отмечала свой день рождения – 13-летие. Для неё это был первый день рождения, который она провела без своей мамы.
Политика
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
Общество
Назначен и.о. министра здравоохранения Ростовской области
Минздрав Ростовской области остался без руководства на прошлой неделе. Татьяну Быковскую задержали утром 28 ноября в Ростове-на-Дону.
Политика
Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии
Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Экономика
Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ похитить деньги с карточки жертвы
Мошенник стоит в очереди к банкомату перед жертвой, а после использования банкомата он уходит и забывает забрать карту из слота.
Политика
В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах
Существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Курдский генерал заявил о соглашении по расширению военного присутствия РФ на севере Сирии
Энергетика
Европа обвалила цены на российский газ до минимума
Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.