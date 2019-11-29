Экономика
Newstracker.ruСредняя сумма покупок россиян в «черную пятницу» снизилась на 14%
Как пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитический отчет кассового оператора «Платформа ОФД», оборот денежных средств в торговой сети России 29 ноября — 1 декабря увеличился на 11% по сравнению с прошлогодними цифрами.
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Россияне в «Черную пятницу» покупают больше товаров, но тратят меньше
Комсомольская правдавчера в 21:04
Назвали причины снижения доходов интернет-магазинов России во время «черной пятницы»
Невские Новости28 ноября в 22:40
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:18, Ашберн
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Футбол
Роналду не поедет на церемонию вручения «Золотого мяча»
Третье место с 499 баллами занимает Лионель Месси. Всего же на «Золотой мяч-2019» претендуют 30 человек.
Спорт
Гендиректор РУСАДА оценил шансы России избежать санкций
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о шансах избежать санкции за изменения базы данных в Московской лаборатории, передает "Эхо Москвы".
Политика
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Здоровье
Каабак рассказал, что оперировать умершую девочку было нельзя
Экономика
Более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Более 40% россиян имеют ипотеку одновременно с другими кредитами.
Армия и оружие
Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет
Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Авто
Серийный Genesis GV80 сфотографирован без камуфляжа
Фотошпионам попался Genesis GV80 без камуфляжа, правда снимки получились не самого лучшего качества, но они прекрасно дают представление, как будет выглядеть премиальный кроссовер корейского бренда.
Общество
Чиновник: Правительство России выводит грузы из Латвии в свои порты
Правительство России заключило соглашение с предпринимателями, задействованными в транзитном бизнесе, о конкретном графике перевода своих грузов из портов Латвии в российские порты.
Гаджеты
Apple купила бизнес Intel по производству модемов
Intel официально завершила продажу большей части своего бизнеса по производству модемов для смартфонов компании Apple, говорится в сообщении Intel.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Происшествия
СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге
Следственный комитет разместил в соцсетях видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
Энергетика
WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent
По данным издания, в следующем году компания Royal Dutch Shell полностью прекратит добычу на месторождении Brent в Северном море между Шетландскими островами и Норвегией.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Наука
В мозге обнаружили две цепи, отвечающие за суицид
Группа зарубежных исследователей обнаружила в мозге две цепи, которые отвечают за суицидальные наклонности.
Общество
Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам в России
В воскресенье, 1 декабря, вступило в силу постановление РФ о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Авто
Пикап Tesla Cybertruck впервые замечен на дороге
Напомним, что концепт электрического пикапа Tesla, получившего название Cybertruck, был представлен 22 ноября.
Наука
Стало известно о пользе ночных кошмаров
Экономика
В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Проведение слушаний по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российской корпорации «Газпром» на основании иска НАК «Нафтогаз Украины» запланировано на в среду, 4 декабря.
Происшествия
В Ингушетии мужчина ранил трёх дорожных рабочих
В Ингушетии неизвестный мужчина в ходе конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета по дорожным рабочим, пострадали три человека.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Шоу-бизнес
Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной
Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.
Гаджеты
Экран Samsung Galaxy S11 подтвержден
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Общество
Активист Майдана рассказал, как побег в ФРГ превратил его жизнь в ад
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.