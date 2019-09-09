Политика
Москва 24Средняя явка на выборах в Мосгордуму составила 21,45%
Средняя явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва по округам составила 21,45%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он уточнил, что это данные по состоянию на 23:00. По его словам, на это время обработано 22,3% протоколов.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:31, Вашингтон
Происшествия
В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель
В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
Коммерсантъ 05:12
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика
В Липецкой области сегодня выбирают губернатора
Kursk.com вчера в 01:55
Политика
Визит Зеленского в США начнется 23 сентября
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября. Об этом в понедельник заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.
ТАСС 05:58
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Происшествия
20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве
Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
Вести.Ru 05:20
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Окончательная средняя явка на выборы в 2019 году составила 41,2%
Народные новости 04:19
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Знаменитый российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин избран депутатом Государственной думы.
Вести.Ru вчера в 20:17
Политика
Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве
Президент Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, поскольку это не прерогатива главы государства.
РБК 06:18
Происшествия
В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани
Шестилетний мальчик из Карелии, получивший ожоги 90% тела при спасении дедушки из горящей бани, скончался в понедельник в ожоговом центре Нижнего Новгорода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова.
РИА Новости 05:28
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых хэтчбеков в Москве
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных хэтчбеков в Москве.
Автоновости дня 06:19
Политика
Зампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу
Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Еврокомиссией пройдут 19 сентября в Брюсселе, написал в твиттере зампред ЕК Марош Шефчович.
Интерфакс 06:19
Политика
Песков заявил об успешной избирательной кампании для «Единой России»
Избирательная кампания, которая прошла по стране, была "весьма и весьма успешной" для партии "Единая Россия", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Life.ru 06:26
Авто
Кроссовер Land Rover Defender показали до премьеры
Мировая презентация культового британского внедорожника Land Rover Defender новой генерации состоится завтра, 10 сентября, в преддверии открытия Франкфуртской автовыставки.
CarsGuru.net 04:52
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика
Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в ЗС Севастополя
В Севастополе обработали более 5% избирательных бюллетеней.
REGNUM вчера в 16:46
Политика
Выборы в Крыму не признали в Евросоюзе
Европейский союз не признает присоединение Крыма и Севастополя к России, поэтому считает проведение выборов на данных территориях незаконным.
Росбалт 03:52
Происшествия
СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву
В отношении банкира возбудили уголовное дело Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту особо крупной растраты в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева.
Коммерсантъ вчера в 15:46
Энергетика
Ирак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни
"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
ТАСС вчера в 11:22
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Политика
На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора региона с 69,31% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные облизбиркома.
РИА Новости 02:16