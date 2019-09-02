Энергетика
Вести.ФинансСредняя за январь-август цена нефти Urals снизилась на 7,4%
Средняя цена российской экспортной нефти марки Urals в январе-августе снизилась на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $64,54 за баррель, сообщил сегодня Минфин РФ.
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Средняя цена нефти Urals за январь-август 2019 года снизилась на 7,4%
Агентство нефтегазовой информации09:32
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 23:25, Вашингтон
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В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
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Чуйченко заявил об усилении сотрудничества СМИ России и Китая
Взаимодействие между российскими и китайскими СМИ усиливается с каждым годом, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко на пленарном заседании пятого Форума СМИ России и Китая в рамках Восточного экономического форума.
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Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru 13:35
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Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
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Ученые, возможно, обнаружили вулканически активный спутник экзопланеты
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Сегодняшний гороскоп располагает к тому, что желание быть независимым, показать свою самодостаточность, равно как и отстаивать свои интересы будет достигаться любой ценой.
Московский Комсомолец 31 августа в 12:16
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Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
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Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
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Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине.
RT на русском 21:30
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
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«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шредером
«Роснефть» напомнила, что Шредер является председателем совета директоров «Северного потока-2», который находится под «давлением конкурентов и геополитических оппонентов России», и в связи с этим призвала «Транснефть» извиниться перед Шредером за публичные комментарии в его адрес.
РБК 20:00
Общество
Ураган «Дориан» снизился до 4 категории
Стоит отметить, что на данный момент ураган находится в 177 км от Флориды. Ураган обрушился на Багамы в ночь на понедельник, 2 сентября.
Газета.Ru 11:13
Экономика
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости вчера в 16:45
Наука
Блокировка белка CDK7 поможет вылечить рак предстательной железы
Блокировка белка CDK7 запускает цепную реакцию, приводящую к ликвидации раковых клеток предстательной железы, которые способны распространяться и являются устойчивыми к терапии.
Дни24 вчера в 00:52
Наука
Названа главная причина развития болезней сердца у молодежи
Кардиологи из Португалии озвучили главную причину развития у молодежи болезней сердца.
Актуальные Новости 16:05
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Индия снизила стоимость электронных виз
Власти Индии в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, в том числе для граждан РФ, следует из данных на портале правительства Индии.
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Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
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Общество
Роджер Уотерс выступил у здания МВД Британии в поддержку Ассанжа
Поднявшись на трибуну, Уотерс сказал, что он шокирован тем, в каких условиях содержится основатель Wikileaks.
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Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
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Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
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Президент Эстонии: Вторая мировая закончилась для нас 25 лет назад
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В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
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Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
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Ученые показали фото с эффектом стадиона из эпицентра урагана «Дориан»
Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США сделали фото из эпицентра урагана «Дориан», который достиг Багамских Островов.
РБК вчера в 14:38
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости 14:52
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Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
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Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
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