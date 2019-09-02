Средняя цена российской экспортной нефти марки Urals в январе-августе снизилась на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $64,54 за баррель, сообщил сегодня Минфин РФ.

Средняя за январь-август цена нефти Urals снизилась на 7,4%

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Политика Чуйченко заявил об усилении сотрудничества СМИ России и Китая Взаимодействие между российскими и китайскими СМИ усиливается с каждым годом, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко на пленарном заседании пятого Форума СМИ России и Китая в рамках Восточного экономического форума.

Шоу-бизнес Поклонская прокомментировала развод Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.

Политика Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".

Политика В Госдуме объяснили требования Польши о репарации Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.

Общество Гороскоп на 1 сентября: придется отстоять свои интересы Сегодняшний гороскоп располагает к тому, что желание быть независимым, показать свою самодостаточность, равно как и отстаивать свои интересы будет достигаться любой ценой.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.

Энергетика Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.

Экономика Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине.

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.

Экономика «Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шредером «Роснефть» напомнила, что Шредер является председателем совета директоров «Северного потока-2», который находится под «давлением конкурентов и геополитических оппонентов России», и в связи с этим призвала «Транснефть» извиниться перед Шредером за публичные комментарии в его адрес.

Общество Ураган «Дориан» снизился до 4 категории Стоит отметить, что на данный момент ураган находится в 177 км от Флориды. Ураган обрушился на Багамы в ночь на понедельник, 2 сентября.

Экономика Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).

Наука Блокировка белка CDK7 поможет вылечить рак предстательной железы Блокировка белка CDK7 запускает цепную реакцию, приводящую к ликвидации раковых клеток предстательной железы, которые способны распространяться и являются устойчивыми к терапии.

Наука Названа главная причина развития болезней сердца у молодежи Кардиологи из Португалии озвучили главную причину развития у молодежи болезней сердца.

Путешествия Индия снизила стоимость электронных виз Власти Индии в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, в том числе для граждан РФ, следует из данных на портале правительства Индии.

Политика Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.

Общество Роджер Уотерс выступил у здания МВД Британии в поддержку Ассанжа Поднявшись на трибуну, Уотерс сказал, что он шокирован тем, в каких условиях содержится основатель Wikileaks.

Политика Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.

Экономика В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.

Общество Ученые показали фото с эффектом стадиона из эпицентра урагана «Дориан» Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США сделали фото из эпицентра урагана «Дориан», который достиг Багамских Островов.

Финансы Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.

Происшествия Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества "Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.