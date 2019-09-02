Средняя цена российской экспортной нефти марки Urals в январе-августе снизилась на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $64,54 за баррель, сообщил сегодня Минфин РФ.

Средняя за январь-август цена нефти Urals снизилась на 7,4%

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