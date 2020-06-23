Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.

с чего всё началось

Повышения средней зарплаты в России стоит ожидать, судя по прогнозу социально-экономического развития РФ. Так, в Правительстве РФ предвидят рост средней заработной платы на 10 тысяч рублей (с 47 531 рубля до 57 675 рублей в 2023 году).

Средняя зарплата может вырасти в России на 10 тысяч рублей

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