Владимир Зеленский во время обращения к "Движению предприятий Франции" (MEDEF) заявил, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна после прекращения военных действий.
Власти прибалтийских стран развернули «беспрецедентную, по сути близкую к фашистской» кампанию по сносу памятников советским солдатам и «дискриминации собственного русскоязычного населения», заявили в МИД России.
В МИДе РФ заявили, что «такой взвешенный подход находит отражение в сдержанном отношении сербского руководства к санкционной политике Запада, принципиальном нежелании участвовать в ней в ущерб собственным интересам».