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Средняя зарплата в Петербурге превысила 80 тыс. рублей, считают в Смольном

Средняя номинальная зарплата в Петербурге достигла 82 300 рублей в первом полугодии 2022 года.
Фонтанка.Ру
Реальные денежные доходы населения по итогам первого полугодия составили 101% к аналогичному периоду 2021 года.
Фонтанка.Ру
В Смольном прогнозируют, что с 2023 по 2025 год номинальные зарплаты жителей петербуржцев будут расти с среднем на 8% в год.
DP.RU
По данным Piter.TV, реальные доходы населения увеличились на 101%.
АиФ Санкт-Петербург

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Средняя зарплата петербуржцев превысила 82 тысячи
Санкт-Петербургские ведомости04:46
В 2022 году средняя номинальная зарплата петербуржца достигла 82 300 рублей
Форпост Северо-Западвчера в 06:39
В Петербурге средняя номинальная зарплата превысила 82 тысячи рублей
Телеканал Санкт-Петербург00:47
Смольный отметил рост заработных плат петербуржцев
Петербург2вчера в 16:01
В Петербурге средняя номинальная зарплата выросла в 2022 году до 82 300 рублей
Infinicaвчера в 12:43
Смольный: Средняя номинальная зарплата в Петербурге достигла 82 300 рублей
Фонтанка.Рувчера в 11:56
В 2022 году средняя зарплата петербуржцев превысила 82 тысячи рублей
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