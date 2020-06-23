Экономика
Pravda.RuСредняя зарплата в России повысится на 10 тысяч рублей
По мнению экспертов, в прошлом году в среднем россияне получали 47,8 тысячи рублей, в этом году — 47,5 тысячи. Уже в следующего году зарплаты перешагнут за 51 тысячу рублей, а в 2022 году составят 54,1 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.РИА Новостивчера в 04:36
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