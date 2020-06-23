Экономика

Pravda.RuPravda.RuСредняя зарплата в России повысится на 10 тысяч рублей

По мнению экспертов, в прошлом году в среднем россияне получали 47,8 тысячи рублей, в этом году — 47,5 тысячи. Уже в следующего году зарплаты перешагнут за 51 тысячу рублей, а в 2022 году составят 54,1 тысячи рублей.
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с чего всё началось

В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране

Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.
РИА Новостивчера в 04:36

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Рост средней зарплаты спрогнозировали в России к 2023 году

Телеканал 360°вчера в 07:37

В России средняя зарплата должна вырасти на 10 тысяч рублей

Московский Комсомолецвчера в 06:31

Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей

Вести.Ruвчера в 05:10

Средняя зарплата в России превысит 57 тысяч. В кабмине спрогнозировали сроки

Царьградвчера в 05:41

В России средняя зарплата может вырасти на 10 тысяч рублей

ТК Звездавчера в 05:10

Кабмин ожидает увеличения размера средней зарплаты в стране на 10 тысяч рублей

Life.ruвчера в 05:49

В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране

РИА Новостивчера в 04:36
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 09:04, Ашберн
Общество

В Калининграде наградят потерявшую туфлю в ходе парада девушку

Известия 08:29
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Происшествия

СК возбудил дело после обнаружения пятерых младенцев в Москве

Московский Комсомолец вчера в 09:29
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Политика

Мурашко рассказал об испытаниях российской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 идут в штатном режиме.
RT на русском 06:02
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Общество

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
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Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
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Политика

Песков назвал лидеров стран, которые приедут на парад Победы в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Москве парад Победы 24 июня посетят лидеры десятка стран, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 06:42
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Общество

В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

В результате инцидента с танком Т-34 на параде Победы в Севастополе никто не пострадал, машина продолжила движение за колонной.
Известия 08:35
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Общество

Путин предложил повысить НДФЛ для граждан с высоким доходом

Президент Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан с годовым доходом свыше 5 млн рублей.
НТВ вчера в 10:23
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Шоу-бизнес

Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович

Evo-rus.com 05:52
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Общество

Макаревич заявил, что лично ему парад Победы не нужен

Взгляд.ру 06:31
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Происшествия

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Lenta.ru 07:24
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Общество

Парад Победы в Москве сняли из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
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Космос

Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 22 июня в 15:56
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах

Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец 07:21
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Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
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Происшествия

Силовики избили россиянина на глазах жены из-за просьбы о помощи

Московский Комсомолец 05:17
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Энергетика

Мишустин увеличил до 60% субсидирование перевода машин на газ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил увеличение субсидий на затраты по переводу автомобилей с бензина на газ.
Газета.Ru 22 июня в 10:27
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Авто

Mercedes и NVIDIA вместе создадут автономный автомобиль

Компании Mercedes-Benz и NVIDIA объявили о сотрудничестве для создания автономных автомобилей премиум-класса.
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Общество

В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.
РБК 08:13
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Происшествия

Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости 22 июня в 11:29
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
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Космос

В Шанхае завершили строительство основной конструкции самого большого в мире планетария

Планетарий, пишет в среду местная газета Shanghai Daily, станет самым большим в мире.
ТАСС 07:56
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