Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.

с чего всё началось

По мнению экспертов, в прошлом году в среднем россияне получали 47,8 тысячи рублей, в этом году — 47,5 тысячи. Уже в следующего году зарплаты перешагнут за 51 тысячу рублей, а в 2022 году составят 54,1 тысячи рублей.

Средняя зарплата в России повысится на 10 тысяч рублей

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