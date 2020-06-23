Экономика

Pravda.RuPravda.RuСредняя зарплата в России повысится на 10 тысяч рублей

По мнению экспертов, в прошлом году в среднем россияне получали 47,8 тысячи рублей, в этом году — 47,5 тысячи. Уже в следующего году зарплаты перешагнут за 51 тысячу рублей, а в 2022 году составят 54,1 тысячи рублей.
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с чего всё началось

В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране

Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.
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Рост средней зарплаты спрогнозировали в России к 2023 году

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Московский Комсомолецвчера в 06:31

В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране

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Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей

Вести.Ruвчера в 05:10

Кабмин ожидает увеличения размера средней зарплаты в стране на 10 тысяч рублей

Life.ruвчера в 05:49
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
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В Кремле сообщили, кто из иностранных лидеров посетит парад Победы

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Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

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