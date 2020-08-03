Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСредняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей

Зарплаты более 100 тыс. руб. в месяц получают 7,2% россиян. В основном они заняты в одной из шести отраслей: рыболовстве, финансах, добыче полезных ископаемых, IT, профессиональной и технической деятельности, а также научной деятельности.
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с чего всё началось

Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году

Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.
РИА Новости17:00

Подробнее о событии

Назван размер средней российской зарплаты и отрасли с наивысшим доходом сотрудников

Газета.Ru18:16

Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России

Российская газета18:55

Названы отрасли, в которых зарплата свыше 100 тысяч рублей

URA.Ru18:53

Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей

Коммерсантъ19:29

Названы сферы с самыми высокими зарплатами по России

Lenta.ru17:46

Исследование: средняя зарплата в России 35 тыс. рублей

Московский Комсомолец17:45

Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году

РИА Новости17:00
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:36, Ашберн
Общество

Аналитики назвали «первые в очереди» за вакцинами от COVID страны

По данным аналитиков, с учетом возможности увеличения поставок и еще не закрытых сделок, число доз, которые обеспечили себе эти страны, может вырасти на 1,5 млрд.
РБК 19:28
Происшествия

Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

Lenta.ru 14:29
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Космос

На Марсе сфотографировали странное облако над вулканом

Астрономы опубликовали фотографии необычного облака над 20-километровым вулканом Арсия на Марсе.
Discover24 вчера в 11:55
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Хоккей

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезона

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
LiveSport.ru вчера в 15:19
Футбол

Руни раскритиковал тактику Фергюсона в финалах Лиги чемпионов-2009 и 2011

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил о проигранных финалах Лиги чемпионов в 2009 и 2011 году.
Спорт-Экспресс 19:16
Общество

Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа

С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa 13:55
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Наука

Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных

Попадая в организм человека, новый коронавирус вызывает мощную ответную реакцию иммунитета, но она мешает в борьбе с распространением инфекции.
Российская газета 17:21
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Наука

Снижение солнечного потока могло спровоцировать образование «ледяной планеты»

Независимо от конкретных процессов, которые вызвали прошлые оледенения, ученые в целом согласны с тем, что снежная земля возникала из-за «временного» эффекта, включающего обратную связь лед-альбедо: по мере уменьшения поступающего солнечного света лед расширяется от полюсов к экватору.
AstroNews.ru 13:06
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
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Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США

Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM 15:29
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Армия и оружие

Россия начала испытания оружия Судного дня

Evo-rus.com вчера в 02:58
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Авто

General Motors выпустил новый двигатель V8 для моделей 1987 года

Производство 5,7-литрового бензинового мотора V8 для автомобилей марок Chevrolet и GMC образца 1987–2002 годов возобновил американский концерн General Motors, 30 июля сообщает издание GM Authority.
ИА Красная Весна 15:30
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Общество

В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией

Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и челны оперативного штаба страны.
Коммерсантъ 17:58
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Происшествия

Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти

Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
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Экономика

В России на фоне пандемии вырос средний чек на бизнес-ланч

В России во втором квартале 2020 года в зависимости от региона до 10% подорожали бизнес-ланчи, сообщается в исследовании сервиса 2ГИС, с которым ознакомилась "Газета.Ru".
Газета.Ru 03:09
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Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Сегодня, 31 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о возможности продолжительного голосования на выборах и референдумах.
Readovka.ru 31 июля в 08:31
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Политика

СК Белоруссии сообщил об аресте задержанных россиян

29 июля в Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, связанных, по мнению Минска, с ЧВК Вагнера.
РБК вчера в 15:32
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Футбол

Первые фото новой формы сборной России по футболу появились в Сети

Журналисты портала Footyheadlines 2 августа показали фото домашнего и гостевого комплектов игровой формы сборной России, в которых спортсмены будут выступать в сезоне 2020/21.
iReactor 14:13
Политика

Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым

РИА Новости 13:44
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Футбол

«ПСЖ» обыграл «Лион» в финале Кубка французской лиги

Футболисты «ПСЖ» в финальном матче Кубка французской лиги одолели «Лион».
ProstoProSport 31 июля в 18:01
Фигурное катание

Косторная не поставила Тутберидзе в известность об уходе к Плющенко

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала переход Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.
Metaratings 31 июля в 11:15
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Шоу-бизнес

Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым

Территория новостей 13:02
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Происшествия

Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение

Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
RT на русском 31 июля в 16:33
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Экономика

Яблоки подорожали на треть из-за заморозков и курса рубля

Этим летом Росстат зафиксировал резкое увеличение средних розничных цен на яблоки.
Взгляд-инфо вчера в 09:43
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Общество

В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК 15:15
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Армия и оружие

Блытов рассказал, как «Прибои» заменят «Мистрали» в ВМФ России

Универсальные десантные корабли «Митрофан Москаленко» и «Иван Рогов» будут использоваться для управления группами суден, рассказал «НьюИнформ» сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов.
NewInform 09:31
Общество

Премьер-министр Финляндии вышла замуж

Хельсинки, 2 августа 2020, 19:59 — REGNUM Политик Санна Марин, которая является премьер-министром Финляндии, вышла замуж за спортсмена Маркуса Райкконена (футболист).
REGNUM 12:59
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Экономика

Siemens Healthineers купит Varian за $16,4 млрд

В общей сложности сделка оценивается в $16,4 млрд.
Коммерсантъ 11:56
3
Происшествия

Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова

Актера Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях.
РИА Новости 17:44
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Здоровье

Оперштаб сообщил о снижении числа пневмоний в Москве за месяц

Только у 1,5 процента протестированных на новый тип коронавирусной инфекции за неделю в Москве подтвердилось данное заболевание.
Вечерняя Москва 11:29
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Как работают Яндекс.Новости?
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