Экономика
КоммерсантъСредняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей
Зарплаты более 100 тыс. руб. в месяц получают 7,2% россиян. В основном они заняты в одной из шести отраслей: рыболовстве, финансах, добыче полезных ископаемых, IT, профессиональной и технической деятельности, а также научной деятельности.
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Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.РИА Новости17:00
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:36, Ашберн
Общество
Аналитики назвали «первые в очереди» за вакцинами от COVID страны
По данным аналитиков, с учетом возможности увеличения поставок и еще не закрытых сделок, число доз, которые обеспечили себе эти страны, может вырасти на 1,5 млрд.
РБК 19:28
Космос
На Марсе сфотографировали странное облако над вулканом
Астрономы опубликовали фотографии необычного облака над 20-километровым вулканом Арсия на Марсе.
Discover24 вчера в 11:55
Хоккей
«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезона
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
LiveSport.ru вчера в 15:19
Футбол
Руни раскритиковал тактику Фергюсона в финалах Лиги чемпионов-2009 и 2011
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил о проигранных финалах Лиги чемпионов в 2009 и 2011 году.
Спорт-Экспресс 19:16
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa 13:55
Наука
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Попадая в организм человека, новый коронавирус вызывает мощную ответную реакцию иммунитета, но она мешает в борьбе с распространением инфекции.
Российская газета 17:21
Наука
Снижение солнечного потока могло спровоцировать образование «ледяной планеты»
Независимо от конкретных процессов, которые вызвали прошлые оледенения, ученые в целом согласны с тем, что снежная земля возникала из-за «временного» эффекта, включающего обратную связь лед-альбедо: по мере уменьшения поступающего солнечного света лед расширяется от полюсов к экватору.
AstroNews.ru 13:06
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM 15:29
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
Evo-rus.com вчера в 02:58
Авто
General Motors выпустил новый двигатель V8 для моделей 1987 года
Производство 5,7-литрового бензинового мотора V8 для автомобилей марок Chevrolet и GMC образца 1987–2002 годов возобновил американский концерн General Motors, 30 июля сообщает издание GM Authority.
ИА Красная Весна 15:30
Общество
В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией
Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и челны оперативного штаба страны.
Коммерсантъ 17:58
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
Экономика
В России на фоне пандемии вырос средний чек на бизнес-ланч
В России во втором квартале 2020 года в зависимости от региона до 10% подорожали бизнес-ланчи, сообщается в исследовании сервиса 2ГИС, с которым ознакомилась "Газета.Ru".
Газета.Ru 03:09
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Сегодня, 31 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о возможности продолжительного голосования на выборах и референдумах.
Readovka.ru 31 июля в 08:31
Политика
СК Белоруссии сообщил об аресте задержанных россиян
29 июля в Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, связанных, по мнению Минска, с ЧВК Вагнера.
РБК вчера в 15:32
Футбол
Первые фото новой формы сборной России по футболу появились в Сети
Журналисты портала Footyheadlines 2 августа показали фото домашнего и гостевого комплектов игровой формы сборной России, в которых спортсмены будут выступать в сезоне 2020/21.
iReactor 14:13
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости 13:44
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Лион» в финале Кубка французской лиги
Футболисты «ПСЖ» в финальном матче Кубка французской лиги одолели «Лион».
ProstoProSport 31 июля в 18:01
Фигурное катание
Косторная не поставила Тутберидзе в известность об уходе к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала переход Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.
Metaratings 31 июля в 11:15
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Территория новостей 13:02
Происшествия
Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение
Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
RT на русском 31 июля в 16:33
Экономика
Яблоки подорожали на треть из-за заморозков и курса рубля
Этим летом Росстат зафиксировал резкое увеличение средних розничных цен на яблоки.
Взгляд-инфо вчера в 09:43
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК 15:15
Армия и оружие
Блытов рассказал, как «Прибои» заменят «Мистрали» в ВМФ России
Универсальные десантные корабли «Митрофан Москаленко» и «Иван Рогов» будут использоваться для управления группами суден, рассказал «НьюИнформ» сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов.
NewInform 09:31
Общество
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Хельсинки, 2 августа 2020, 19:59 — REGNUM Политик Санна Марин, которая является премьер-министром Финляндии, вышла замуж за спортсмена Маркуса Райкконена (футболист).
REGNUM 12:59
Экономика
Siemens Healthineers купит Varian за $16,4 млрд
В общей сложности сделка оценивается в $16,4 млрд.
Коммерсантъ 11:56
Происшествия
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
Актера Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях.
РИА Новости 17:44
Здоровье
Оперштаб сообщил о снижении числа пневмоний в Москве за месяц
Только у 1,5 процента протестированных на новый тип коронавирусной инфекции за неделю в Москве подтвердилось данное заболевание.
Вечерняя Москва 11:29