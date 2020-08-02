Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей
Зарплаты более 100 тыс. руб. в месяц получают 7,2% россиян. В основном они заняты в одной из шести отраслей: рыболовстве, финансах, добыче полезных ископаемых, IT, профессиональной и технической деятельности, а также научной деятельности.В источнике
С чего всё началось
Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году
Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.
РИА Новости17:00
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