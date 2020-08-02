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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей

Зарплаты более 100 тыс. руб. в месяц получают 7,2% россиян. В основном они заняты в одной из шести отраслей: рыболовстве, финансах, добыче полезных ископаемых, IT, профессиональной и технической деятельности, а также научной деятельности.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году

Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.
РИА Новости17:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Названа зарплата среднестатистического работника в России

Lenta.ru00:36
РИА Новости

Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году

РИА Новости17:00
РБК

Эксперты назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в России

РБК19:51
Коммерсантъ

Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей

Коммерсантъ19:29
Российская газета

Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России

Российская газета18:55
Московский Комсомолец

Исследование: средняя зарплата в России 35 тыс. рублей

Московский Комсомолец17:45
RT на русском

Назван размер средней зарплаты в России

RT на русском21:50

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

В Росгвардии прокомментировали инцидент с дракой в парке Горького бывших десантников с бойцами ОМОН, сообщает «РИА Новости» 2 августа со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известиявчера в 15:37
6,4K

В России планируют отменить НДС, НДФЛ и собирать налог с продаж

«Реализация принципа равенства налогообложения, декларируемого пунктом 1 статьи 3 Налогового кодекса РФ, возможна только одним способом — введением единого оборотного налога, исчисляемого в процентах к выручке, взамен четырех основных налогов — НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ», — говорится в проекте плана МЭР.
Набат22:00
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Верховный суд отклонил иск к Путину по указу о разовых выплатах на детей

Верховный суд отказал в рассмотрении коллективного иска родителей к президенту Владимиру Путину о разовых выплатах на детей до 16 лет, установленных главой государства из-за пандемии коронавируса.
РБКвчера в 12:58
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Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
REGNUM17:00
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