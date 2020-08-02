Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей

NewInform 24

Зарплаты более 100 тыс. руб. в месяц получают 7,2% россиян. В основном они заняты в одной из шести отраслей: рыболовстве, финансах, добыче полезных ископаемых, IT, профессиональной и технической деятельности, а также научной деятельности.