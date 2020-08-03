Экономика
КоммерсантъСредняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей
Зарплаты более 100 тыс. руб. в месяц получают 7,2% россиян. В основном они заняты в одной из шести отраслей: рыболовстве, финансах, добыче полезных ископаемых, IT, профессиональной и технической деятельности, а также научной деятельности.
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с чего всё началось
Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.РИА Новостивчера в 17:00
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Политика
Guardian: Лукашенко впервые приходится вести войну на три фронта
Президенту Белоруссии Лукашенко впервые приходится вести политическую войну сразу на «три фронта», что для него является максимально опасной ситуацией за все годы правления.
ИА Красная Весна вчера в 12:33
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Общество
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
RT на русском вчера в 16:47
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв «Челси»
В последнем матче сезона в Англии в финале Кубка встретились «Арсенал» и «Челси», финалисты прошлого розыгрыша Лиги Европы.
Евро-футбол.ру 01 августа в 16:01
Общество
Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки
Как пояснили агентству в Сбербанке, ограничения вводятся не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по сервисам оплаты школьного питания и большому числу транспортных проектов, поэтому действие поправок затронет большинство регионов России.
Известия вчера в 20:16
Общество
Международное авиасообщение возобновляется в аэропорту Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону аэропорт Платов готовится возобновить авиасообщение в понедельник, 3 августа.
Газета.Ru 00:25
Экономика
Более 60% крупных российских компаний не смогли получить налоговую господдержку
Опрос проводился во второй половине мая. В нем приняли участие более 60 компаний.
Коммерсантъ 00:20
Экономика
ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность
Как напоминают в Пенсионном фонде, уровень индексации накопительных пенсий в 2019 г. составил 4,9%, в 2018 г. – 8,4%. «Средняя доходность УК ВЭБ в ПФР за последние годы составляет около 7%, поэтому результат 2019 г. действительно хороший», – отмечает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.
Ведомости вчера в 16:45
Армия и оружие
Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии
Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит 31 июля в 01:54
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист», отыгравшись с 1:4
«Салават Юлаев» в контрольной игре обыграл «Автомобилист». Матч завершился со счетом 6:4 в пользу уфимцев.
ProstoProSport вчера в 09:51
Происшествия
По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы
Lenta.ru вчера в 03:29
Наука
Ученые рассчитали время до полного коллапса человечества
По мнению ученых, вырубка лесов и опустошение природных ресурсов планеты угрожают покончить с человеком в течении десятилетий, причем по самому оптимистичному сценарию шансы «на спасение» составляют лишь 10%.
Профиль 31 июля в 15:17
Общество
Попова: Заболеваемость COVID-19 снижается в 80 регионах
Заболеваемость COVID-19 идет на убыль в 80 российских регионах, еще в пяти пока наблюдается незначительный рост числа заболевших, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская газета вчера в 07:54
Армия и оружие
«Новый ЗРК позволит России создать совершенную систему ПВО»: в Китае оценили С-500
Постановка на вооружение российской армии новейшего зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" совместно с уже принятыми на вооружение, позволит России создать совершенную систему ПВО-ПРО, способную контролировать все воздушное пространство над страной, включая ближний космос.
Военное обозрение 00:31
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 36 человек
На очередном оперативном совещании в правительстве республики Минздрав озвучил новые данные по ситуации с коронавирусом в Башкирии.
КП - Уфа 01:17
Общество
Названо число сталкивавшихся с домогательствами на работе россиян
Эксперты назвали число россиян, которые сталкивались с домогательствами на рабочем месте.
Lenta.ru 01:10
Здоровье
Украину разделили на зоны по заболеваемости коронавирусом
Разделение территории Украины на зоны с различной ситуацией по заболеваемости коронавирусом произведено решением кабинет министров Украины 1 августа, сообщает пресс-служба правительства страны.
ИА Красная Весна 01 августа в 04:33
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
Происшествия
Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу
Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru вчера в 09:31
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Политика
Тимошенко заявила о «трагической ошибке» украинцев
РИА Новости вчера в 22:46
Общество
В турецких отелях подготовили изоляторы для больных коронавирусом
Все турецкие отели подготовлены для работы в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявили в федерации отельеров Турции.
RuNews24.ru вчера в 11:28
Политика
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с Россией
В Белоруссии около границы с Россией очевидцы засняли колонну белорусской бронетехники. Кадры публикует «Новая газета».
Lenta.ru вчера в 14:38
Игры
Игроки в Rainbow Six Siege помогли тиммейту спасти собаку
Игрок в Rainbow Six Siege рассказал, как тиммейты в матчмейкинге шутера помогли ему спасти собаку от смерти.
CyberSport.ru 01 августа в 15:10
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС в секторе Газа
Израильские истребители поразили военные цели движения ХАМАС в секторе Газа.
Российская газета вчера в 19:20
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Авто
ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»
Горьковский автозавод выпустил предсерийные образцы среднетоннажного грузовика «Валдай Next».
ToDay News Ufa вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Татьяна Навка тепло поздравила Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы
В личном Instagram-аккаунте Татьяна Навка решила тепло поздравить мужа с этой датой.
Летидор вчера в 02:30
Политика
США рассчитывают на соглашение с РФ и Китаем по ядерным вооружениям
Как сообщает ToDay News, Соединенные Штаты Америки рассчитывают на заключение соглашения с Российской Федерацией и Китаем об ограничении всех ядерных вооружений.
ToDay News Ufa 01:30
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54