Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.

с чего всё началось

Зарплаты более 100 тыс. руб. в месяц получают 7,2% россиян. В основном они заняты в одной из шести отраслей: рыболовстве, финансах, добыче полезных ископаемых, IT, профессиональной и технической деятельности, а также научной деятельности.

Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей

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