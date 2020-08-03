Экономика
КоммерсантъСредняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей
Зарплаты более 100 тыс. руб. в месяц получают 7,2% россиян. В основном они заняты в одной из шести отраслей: рыболовстве, финансах, добыче полезных ископаемых, IT, профессиональной и технической деятельности, а также научной деятельности.
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Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.РИА Новости17:00
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Политика
Турчинов предложил возбудить против Зеленского уголовное дело
Президент Украины Владимир Зеленский несет такую же ответственность за сохранение российской "оккупации" в Крыму, как и предыдущее руководство страны, заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Газета.Ru 10:23
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС 17:01
Авто
Обновленный Kia Stinger сфотографировали без камуфляжа
Первое время седан Kia Stinger можно было приобрести с 255-сильным мотором.
Evo-rus.com 08:28
Общество
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 из 85 регионов России заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизировалась, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 1». «Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или четкая стабилизация, или снижение», ‒ рассказала Попова (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:42
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Политика
РБК: СПЧ настаивает на рассмотрении дела Сафронова в открытом режиме
Совет при президенте по правам человека (СПЧ) ответил на обращение правозащитников по делу Ивана Сафронова, сообщил РБК со ссылкой на текст письма.
Коммерсантъ 18:55
Политика
США пригрозили России последствиями возможного сговора с талибами
Россия «заплатит цену», если подтвердится ее предполагаемый сговор с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в России).
Lenta.ru 19:49
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»
Кубань-Информ 07:53
Армия и оружие
Франция и ФРГ могут отказаться от технологий США в военной сфере
Военно-промышленные предприятия Германии и Франции намерены по возможности отказаться от американских технологий при производстве военной техники.
Известия 04:43
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 16:57
Общество
Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска увеличилось до 21
Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска превысило 20 человек, сообщает Telegram-канал «Объектив Реалий».
МР7.ру вчера в 10:47
Авто
Ателье BRABUS анонсировало программу тюнинга Mercedes GLB-класса
В планах BRABUS на ближайшее будущее – «прокачать» все остальные двигатели GLB-класса.
FormaCar 04:30
Шоу-бизнес
Певицу из Black Star уличили в плагиате
Певицу Наzиму с лейбла Black Star уличили в плагиате после выхода ее новой композиции «Заново».
ФАН вчера в 18:55
Политика
У границы с Россией была замечена колонна белорусской техники
Очевидцы засняли видео, на котором можно увидеть колонну белорусской техники.
Общественная служба новостей 14:59
Технологии
Майское обновление Windows 10 установлено почти на 12% компьютеров
Как рассказали эксперты, по состоянию на начало июля майское обновление Windows 10 было установлено почти на 12% компьютеров.
Astera 13:27
Армия и оружие
Армия Израиля заявила о предотвращении подрыва на границе с Сирией
Израильские военные предотвратили попытку боевиков установить взрывные устройства на границе с Сирией.
РБК 18:43
Происшествия
Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова
Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru 19:41
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM 15:29
Единоборства
UFC раздала бонусы по итогам турнира в Лас-Вегасе
Стали известны бонусы участникам турнира UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.
RT на русском 02:45
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Происшествия
В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии
Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным местных СМИ, оказался сыном бывшего премьер-министра Зураба Жвания.
РИА Новости 16:55
Футбол
Ловрен будет играть за «Зенит» под шестым номером
Петербургский дневник 14:57
Общество
Заражение коронавирусом было подтверждено у премьер-министра Косово
Приштина, 3 августа 2020, 01:36 — REGNUM Коронавирусная инфекция была выявлена у премьер-министра Косово Авдулы Хоти.
REGNUM 18:36
Общество
Аналитики назвали «первые в очереди» за вакцинами от COVID страны
США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза договорились о поставках более 1,3 млрд доз потенциальных вакцин от коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные лондонской аналитической компании Airfinity.
РБК 19:28
Экономика
Мишустин подписал снижение первого взноса по льготной ипотеке до 15%
Премьер Михаил Мишустин подписал Постановление правительства РФ о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке под 6,5% с 20% до 15%.
Недвижимость.RU 06:06
Здоровье
В Приамурье выявили 25 новых случаев коронавируса
В Амурской области лабораторно подтверждены 25 новых случаев коронавирусной инфекции.
Амур.инфо 04:07
Авто
Серийный выпуск первого российского электромобиля начнется в 2020 году
1.fips.ru Серийное производство первого российского электромобиля Zetta начнется в конце года.
РЕН ТВ 20:15
Политика
Владимир Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах.
Маяк (г. Сосновый Бор) 31 июля в 09:42