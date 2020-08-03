Общество
КоммерсантъСредняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей
Зарплаты более 100 тыс. руб. в месяц получают 7,2% россиян. В основном они заняты в одной из шести отраслей: рыболовстве, финансах, добыче полезных ископаемых, IT, профессиональной и технической деятельности, а также научной деятельности.
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Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.РИА Новости17:00
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Экономика
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Парламенскую газету, осуществление принципа равенства налогообложения может быть при условии введении единого оборотного налога в размере 6,2% вместо четырёх основных налогов, то есть НДС, НДФЛ, налога на прибыль и страховых взносов.
ToDay News Ufa 16:56
Армия и оружие
Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО
Погранслужба Украины откажется от автоматов Калашникова в рамках вывода из эксплуатации ВСУ советского вооружения и техники.
News.ru 09:55
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Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
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Общество
Трамп вновь заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева
Накануне Трамп назвал абсурдом решение суда по дело об «этом животном» и пообещал добиться применения смертной казни к террористу.
Телеканал 360° 18:00
Политика
РБК: СПЧ настаивает на рассмотрении дела Сафронова в открытом режиме
Совет при президенте по правам человека (СПЧ) ответил на обращение правозащитников по делу Ивана Сафронова, сообщил РБК со ссылкой на текст письма.
Коммерсантъ 18:55
Общество
В Белоруссии рассказали о трудностях «российских боевиков» с пересечением границы
У задержанных в Белоруссии российских «бойцов ЧВК» возникли трудности при пересечении границы. Об этом сообщает белорусский телеканал СТВ.
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Общество
Из Петербурга в Стамбул отправился первый самолет с начала пандемии
Долгожданный для многих вылет из Петербурга, первый международный рейс после начала пандемии, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Васильчук.
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Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»
Кубань-Информ 07:53
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ 20:55
Футбол
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ
Самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика» в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграли вничью.
RT на русском 13:28
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Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Автоспорт
Маси: FIA вместе с Pirelli найдёт причину проблем с шинами
После финиша британского этапа чемпионата директор гонок FIA Майкл Маси прокомментировал некоторые эпизоды Гран При, потребовавшие вмешательства стюардов, и решения, ими принятые.
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Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд
Ученые из Калифорнийского университета разработали модель планет и звезд, взяв за основу ближайшую к Солнечной системе планетную систему TRAPPIST-1.
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Мантуров назвал новые сроки начала выпуска российского электромобиля
Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta планируется начать в Тольятти в конце текущего года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК 21:46
Экономика
СМИ узнали о просьбе Apple снизить стоимость аренды в Великобритании
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РБК 18:11
Наука
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
ToDay News Ufa 18:05