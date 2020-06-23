Экономика
Вести.RuСредняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей
Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.
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Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.РИА Новостивчера в 04:36
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