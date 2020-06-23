Экономика

Вести.RuВести.RuСредняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей

Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.
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с чего всё началось

В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране

Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.
РИА Новостивчера в 04:36

Подробнее о событии

Рост средней зарплаты спрогнозировали в России к 2023 году

Телеканал 360°вчера в 07:37

Средняя зарплата в России превысит 57 тысяч. В кабмине спрогнозировали сроки

Царьградвчера в 05:41

Кабмин ожидает увеличения размера средней зарплаты в стране на 10 тысяч рублей

Life.ruвчера в 05:49

В России средняя зарплата должна вырасти на 10 тысяч рублей

Московский Комсомолецвчера в 06:31

В России средняя зарплата может вырасти на 10 тысяч рублей

ТК Звездавчера в 05:10

Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей

Вести.Ruвчера в 05:10

В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране

РИА Новостивчера в 04:36
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru вчера в 09:13
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Общество

Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян

Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
Газета.Ru вчера в 10:22
2,4K
Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния резко высказался о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 22 июня в 11:50
5,2K
Общество

Путин продлил выплаты по 10 тысяч рублей детям до 16 лет

Семьям с детьми до 16 лет еще раз заплатят по 10 тысяч рублей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам.
URA.Ru вчера в 10:34
5,3K
Политика

Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики.
Фонтанка.Ру вчера в 13:25
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС 22 июня в 14:22
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Экономика

В России хотят увеличить размер материнского капитала на первенца

Размер маткапитала на первенца может вырасти до 524881 рубля в 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов, подготовленных с учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ на указанный период.
РИА Новости вчера в 02:31
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Политика

Трамп предложил назвать коронавирус «Кунг-флю»

Президент назвал несколько имен, среди которых были «китайский вирус», «Ухань», а также «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп).
РБК вчера в 23:21
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Общество

В Белогорске повторили Парад Победы на Красной площади в 1945 году

Сценарий во многом повторил Парад Победы на Красной площади в 1945 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
REGNUM вчера в 23:22
1
Политика

Пушков оценил заявление Украины о крупном российском долге

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно заявления украинских властей о крупном российском долге.
Москва 24 вчера в 20:31
Политика

Парад в честь 75-летия Великой Победы состоится сегодня

Первый областной вчера в 23:55
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
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Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
1,2K
Происшествия

В Якутске треснула стена жилого дома. Есть угроза обрушения

В Якутске в 2-х этажном жилом доме по ул. Автодорожная 8/4 образовалась трещина.
Якутия Daily вчера в 23:13
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Армия и оружие

Страны Прибалтики совместно модернизируют флот

Piter.tv вчера в 03:27
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Общество

300 деятелей искусства обвинили Голливуд в поддержке культа белой расы

Свыше 300 деятелей искусства, в числе которых актеры Идрис Эльба, Виола Дэвис и Октавия Спенсер, выдвинули обвинения в адрес Голливуда в восхвалении полиции, а также сохранении наследия культуры превосходства белой расы.
РЕН ТВ вчера в 22:20
Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 22 июня в 10:58
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Хоккей

«Авангард» подписал второго бомбардира сезона АХЛ Рида Буше

Горобзор.ру вчера в 12:13
Политика

Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане

Профиль 22 июня в 06:57
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Шоу-бизнес

Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем общении с Михаилом Ефремовым и прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП, устроенным артистом в Москве.
Известия вчера в 22:53
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
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Технологии

В Даркнете появилась база с миллионами данных пользователей Telegram

Появилось сообщение о выкладывании на одном из форумов Даркнета базы с несколькими миллионами пользователей мессенджера Telegram.
АБН вчера в 17:45
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru вчера в 06:32
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Политика

В Кремле перечислили иностранных гостей парада Победы в Москве

Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
Известия вчера в 08:20
1,9K
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
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Армия и оружие

Путин присвоил звание генерала армии командующему войсками ЮВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военным округом (ЮВО) Александру Дворникову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.
РИА Новости вчера в 22:57
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Общество

Президент предложил предоставлять статус самозанятого с 16 лет

По словам российского лидера, все российские регионы уже с 1 июля смогут ввести у себя новый налоговый режим, который в начале 2019 года в качестве эксперимента появился в Москве, Татарстане, Подмосковье и Калужской области.
Новая газета вчера в 11:10
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
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Общество

Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело вчера в 06:27
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Происшествия

В Петербурге арестовали напавших на уличных музыкантов

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двоих напавших на уличных музыкантов, ещё двоим был назначен домашний арест.
RT на русском вчера в 22:44
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