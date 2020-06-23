Экономика

Вести.RuВести.RuСредняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей

Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.
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с чего всё началось

В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране

Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.
РИА Новостивчера в 04:36

Подробнее о событии

Рост средней зарплаты спрогнозировали в России к 2023 году

Телеканал 360°вчера в 07:37

В России средняя зарплата должна вырасти на 10 тысяч рублей

Московский Комсомолецвчера в 06:31

В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране

РИА Новостивчера в 04:36

Средняя зарплата в России превысит 57 тысяч. В кабмине спрогнозировали сроки

Царьградвчера в 05:41

В России средняя зарплата может вырасти на 10 тысяч рублей

ТК Звездавчера в 05:10

Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей

Вести.Ruвчера в 05:10

Кабмин ожидает увеличения размера средней зарплаты в стране на 10 тысяч рублей

Life.ruвчера в 05:49
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Политика

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Политика

Парад Победы в Москве завершился

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 04:31
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Здоровье

Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
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Общество

Пенсионный фонд объяснил, как россиянам получить выплаты на детей

«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении предыдущих выплат», — рассказали в Пенсионном фонде России.
ToDay News Ufa 03:51
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Политика

Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

REGNUM 04:39
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Шоу-бизнес

Охлобыстин вспомнил последний разговор с Ефремовым

RuNews24.ru вчера в 06:00
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Здоровье

С 25 июня в Петербурге снимут запрет на плановую госпитализацию

По сообщению правительства Санкт-Петербурга, главный санитарный врач города Наталия Башкетова 23 июня подписала постановление, которое снимает некоторые ограничения, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.
RuNews24.ru 04:03
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Политика

Парад Победы в Москве завершился пролетом 75 самолетов и вертолетов

ФАН 04:40
Авто

«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке

Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня вчера в 01:50
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
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Фигурное катание

Загитова вспомнила программу, с которой выиграла Олимпиаду

RT на русском 04:05
Общество

В Москве за сутки выявили 811 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 811, до 216 906.
ТАСС 03:46
Авто

Показали первые изображения нового Kia Carnival

Дизайнеры портала «Колёса.ру» разработали рендерные изображения нового Kia Carnival на основе официального эскиза модели и шпионских фотографий.
32CARS.ru вчера в 08:46
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 22 июня в 05:18
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
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Политика

В Москве начался отложенный парад Победы

24 июня в 10 часов утра в Москве начался парад Победы, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
SM News 03:17
Финансы

Россияне стали возвращать валюту в банки

Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что увеличение валютных вкладов свидетельствует о том, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация.
РИА Новости 03:47
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Общество

Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей

Газета.Ru 22 июня в 07:18
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
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Политика

США назвали три условия для продления договора по вооружениям

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вполне может быть продлен, Вашингтон не исключает такой возможности.
Газета.Ru 04:22
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru вчера в 06:32
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Экономика

В Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара

По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.
Газета.Ru 22 июня в 11:51
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Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
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Армия и оружие

Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin

Власти Украины получили от США партию ракет FGM-148E для противотанковых комплексов Javelin и дополнительное оборудование на общую сумму более 27 миллионов долларов, сообщила в среду пресс-служба украинского министерства обороны.
РИА Новости 03:50
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Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 12:46
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Политика

Москалькова заявила об обсуждении возвращения Ярошенко и Бута в Россию

Вопрос возвращения в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута обсуждается, но переговоры пока не завершены.
РБК 03:34
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Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
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