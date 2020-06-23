Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.

с чего всё началось

Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.

Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей

Политика Парад Победы в Москве завершился На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 198

Здоровье Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости. 327

Общество Пенсионный фонд объяснил, как россиянам получить выплаты на детей «Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении предыдущих выплат», — рассказали в Пенсионном фонде России. 6

Здоровье С 25 июня в Петербурге снимут запрет на плановую госпитализацию По сообщению правительства Санкт-Петербурга, главный санитарный врач города Наталия Башкетова 23 июня подписала постановление, которое снимает некоторые ограничения, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса. 58

Общество В Москве за сутки выявили 811 случаев заражения коронавирусом Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 811, до 216 906.

Авто Показали первые изображения нового Kia Carnival Дизайнеры портала «Колёса.ру» разработали рендерные изображения нового Kia Carnival на основе официального эскиза модели и шпионских фотографий. 26

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 5K

Авто Lada Vesta получит 400-сильный двигатель Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta. 100

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 28

Политика В Москве начался отложенный парад Победы 24 июня в 10 часов утра в Москве начался парад Победы, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Финансы Россияне стали возвращать валюту в банки Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что увеличение валютных вкладов свидетельствует о том, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация. 544

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. 651

Общество Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. 477

Происшествия Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов. 61

Энергетика Европе предсказали дефицит нефти Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. 12