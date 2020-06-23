Экономика
Вести.RuСредняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей
Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.
Читать в источнике
Оценить44
с чего всё началось
Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.РИА Новости04:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 20:55, Ашберн
Общество
Семьи с детьми от 0 до 16 лет в июле получат ещё одну денежную выплату
Основным тезисом для многих стало его предложение ещё раз выплатить 10000 рублей всем семьям, в которых есть дети от 0 до 16 лет, как это уже было в июне.
Тверская неделя 11:01
Политика
Консультации России и США по вооружениям длились почти десять часов
Консультации России и США по вопросам стратегической стабильности в Вене завершились, они длились почти десять часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую делегацию.
RT на русском вчера в 12:56
Футбол
Матч «Шинник» – «Урал» пройдет в Ярославле без зрителей
Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 24 июня в Ярославле без зрителей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора ярославского клуба Валерия Фролова.
Коммерсантъ Ярославль вчера в 07:18
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Кино
Федор Бондарчук возобновил съемки своего первого сериала «Псих»
Режиссер «9 роты», «Сталинграда» и «Вторжения» Федор Бондарчук приступил к основному блоку съемок своего первого сериала «Псих».
Вокруг ТВ 05:35
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства
"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк - долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости 18:52
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
Общество
Ростуризм допустил отмену справок о коронавирусе для санаториев
Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают возможность отмены справок на коронавирус для посещения санаториев, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Коммерсантъ 17:13
Экономика
Банки не собираются вводить комиссии за переводы в банкоматах
22 июня 2020 года стало известно, что банки не планируют вводить комиссии за переводы, осуществлённые через банкомат, как это сделало ПАО «Сбербанк России».
Саминвестор вчера в 23:49
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском 04:19
Происшествия
Соседка рассказала о замуровавшей убитого сына в бетонном полу матери
В Астраханской области нашли замурованного 12-летнего ребенка. В убийстве подозревают мать подростка.
Невские Новости вчера в 00:09
Кино
Международный Каннский кинорынок открылся в онлайн-формате
Канны, Франция, 22 июня 2020, 15:22 — REGNUM В онлайн-формате из-за действующих запретов, связанных с борьбой с распространением коронавируса, открылся Международный Каннский кинорынок.
REGNUM вчера в 08:22
Общество
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости 19:39
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК 19:31
Политика
Россия решила отказаться от РЛС «Балхаш» в Казахстане
Москва 24 вчера в 08:00
Технологии
СМИ: PayPal с 325 млн пользователей добавит поддержку биткоина
Платежная система PayPal с клиентской базой в 325 млн пользователей планирует добавить возможность прямой покупки и продажи криптовалюты.
РБК 01:30
Общество
Адвокат Бута и Ярошенко сообщил о «подвижках» в переговорах об обмене
Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, сообщил «РИА Новости» их адвокат Алексей Тарасов.
Коммерсантъ 20:36
Кино
Мультфильм «Губка Боб в бегах» не покажут в кинотеатрах
Культуромания 05:44
Наука
В ДВФУ выделили новые противоопухолевые вещества из морской звезды
Naked Science вчера в 15:32
Здоровье
Эксперт по выживанию рассказал об опасности воды
Как получить удовольствие от отдыха на воде без риска для жизни, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по выживанию Эдуард Халилов.
РИА Новости 19:04
Происшествия
Виктюк отреагировал на обвинения директора его театра в изнасиловании
Народный артист России Роман Виктюк отреагировал на обвинения в изнасиловании, которые были выдвинуты против директора его театра Валерия Райкова.
Культуромания 14:01
Здоровье
Минздрав поддержал инициативу «ЕР» по новым льготам для врачей
Инициативы партии «Единая Россия» по приватизации служебного жилья врачей и приоритетному праву на место в детских садах обсудили в преддверии Дня медработника в ходе онлайн-совещания секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и координатора партпроекта «Здоровое будущее», председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
Брянск.Ньюс 07:27
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
Кино
Вышел тизер сериала «Основание», снятого по романам Айзека Азимова
Apple представила первый тизер сериала «Основание», базирующегося на цикле научно-фантастических романов Айзека Азимова.
КиноПоиск вчера в 15:10