Экономика

Вести.RuВести.RuСредняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей

Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.
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с чего всё началось

В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране

Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.
РИА Новостивчера в 04:36

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Рост средней зарплаты спрогнозировали в России к 2023 году

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В России средняя зарплата должна вырасти на 10 тысяч рублей

Московский Комсомолецвчера в 06:31

В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране

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Средняя зарплата в России превысит 57 тысяч. В кабмине спрогнозировали сроки

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Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей

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Кабмин ожидает увеличения размера средней зарплаты в стране на 10 тысяч рублей

Life.ruвчера в 05:49
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Общество

Россиянам назвали условие открытия международного авиасообщения

Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране.
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REGNUM 02:09
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В Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
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Клубы РПЛ 25 июня обсудят регламент возобновления чемпионата России

Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании 25 июня обсудят регламент возобновления чемпионата России и медицинский регламент Российского футбольного союза (РФС).
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Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini

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Игрока и тренера «Фиорентины» дисквалифицировали за богохульство

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Lada Vesta подорожала в два раза больше, чем Rio и Solaris

Цены на Lada Vesta в кузове седан выросли вдвое больше, чем на Kia Rio и Hyundai Solaris.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
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