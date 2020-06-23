Экономика

Вести.RuВести.RuСредняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей

Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.
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с чего всё началось

В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране

Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.
РИА Новостивчера в 04:36

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Рост средней зарплаты спрогнозировали в России к 2023 году

Телеканал 360°вчера в 07:37

Средняя зарплата в России превысит 57 тысяч. В кабмине спрогнозировали сроки

Царьградвчера в 05:41

Кабмин ожидает увеличения размера средней зарплаты в стране на 10 тысяч рублей

Life.ruвчера в 05:49

В России средняя зарплата должна вырасти на 10 тысяч рублей

Московский Комсомолецвчера в 06:31

В России средняя зарплата может вырасти на 10 тысяч рублей

ТК Звездавчера в 05:10

Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей

Вести.Ruвчера в 05:10

В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране

РИА Новостивчера в 04:36
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Политика

Лукашенко после парада в Москве: в столицу родины приехали

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, проходя по Красной площади после парада Победы, неожиданно признался, что приехал "в столицу родины", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:23
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Кино

Майкл Китон может снова сыграть Бэтмена

ИА InterMedia вчера в 07:10
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Происшествия

Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов

Вести.Ru вчера в 18:37
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Общество

В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 04:07
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Армия и оружие

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
27
Политика

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
1,4K
Футбол

Реал Мадрид – Мальорка: прогноз Анатолия Парамонова на 24 июня 2020 года

24 июня в 23:00 по МСК Реал Мадрид принимает Мальорку на стадионе «Альфредо ди Стефано» в рамках 31-го тура Ла Лиги.
BetOn вчера в 07:14
Киберспорт

Rogue Legacy 2 появится в раннем доступе 23 июля

Создатели объявили, что тайтл появится в раннем доступе Steam и Epic Games Store через месяц — 23 июля.
Srnsk 01:50
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

REGNUM 02:09
5,3K
Политика

Президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин и лидеры, которые приехали в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Российская газета 04:45
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Шоу-бизнес

Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню

Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor вчера в 03:50
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Футбол

«Уфа» готовится к матчу со «Спартаком»

Футболисты "Уфы" возобновили тренировки и продолжают подготовку к матчу 24 тура со "Спартаком".
Вести.Ru 05:52
Здоровье

На Украине из «чернобыльской» больницы начали массово увольняться медики

Харьков, Украина, 23 июня 2020, 16:06 — REGNUM В Харькове из диспансера радиационной защиты начали массово увольняться медики, заявила 23 июня директор учреждение Ирина Пирогова, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM вчера в 09:06
Происшествия

Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве

Полиция задержала около 30 человек в рамках операции по пресечению деятельности криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru вчера в 16:16
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Технологии

Microsoft закрывает игровой стриминг Mixer

Microsoft объявила, что закрывает Mixer с 22 июля, а всем его пользователям предлагает использовать Facebook Gaming.
Вести.Ru вчера в 04:12
41
Армия и оружие

За сутки ВСУ 6 раз открывали огонь по ДНР

Новостной фронт 02:39
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО 22 июня в 11:42
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Финансы

Россияне снова начали пополнять валютные вклады

Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках.
RT на русском 04:53
841
Политика

Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане

Известия 22 июня в 17:25
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском 22 июня в 01:27
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Кино

Раскрыты сроки выхода режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Сандра Дьюи, исполнительный директор корпорации WarnerMedia Entertainment, в которую входит HBO Max, рассказала журналу Variety о выходе долгожданной режиссерской версии блокбастера «Лига справедливости».
Киноафиша России 05:47
8
Политика

Лукашенко расплакался на параде Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Вести ФМ вчера в 13:56
5,1K
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
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Авто

Lada Vesta подорожала в два раза больше, чем Rio и Solaris

Цены на Lada Vesta в кузове седан выросли вдвое больше, чем на Kia Rio и Hyundai Solaris.
AvtoVolgograda.ru вчера в 09:16
6
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 22 июня в 06:36
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Политика

Лукашенко прибыл на парад Победы в Москве вместе с сыновьями

МИР 24 03:32
Здоровье

Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
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Наука

Италия и Украина вышли из российского космического проекта

В проекте по созданию астрофизической обсерватории "Гамма-400" для изучения гамма-лучей отказались участвовать Украина и Италия.
VSE42.RU вчера в 22:53
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