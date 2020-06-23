Экономика

Вести.RuВести.RuСредняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей

Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.
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с чего всё началось

В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране

Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.
РИА Новости04:36

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Рост средней зарплаты спрогнозировали в России к 2023 году

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Московский Комсомолец06:31

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Царьград05:41

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ТК Звезда05:10

Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей

Вести.Ru05:10

В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране

РИА Новости04:36
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Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»

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Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
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В Москве за сутки умерли 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
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На Украине попросили еще 169 млн долларов на стену с Россией

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Россиян предупредили об аномальной жаре в конце недели

С пятницы в Москве и других регионах западной половины европейской части России ожидается аномальная жара.
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Песков анонсировал обращение Путина к россиянам

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