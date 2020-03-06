Армия и оружие
Военное делоСредства ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника под Латакией
По данным телеканала, над городом Джебла средства ПВО сбили два беспилотника, запущенных с подконтрольной боевикам территории в провинции Идлиб.
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В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
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ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
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В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
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Новый Audi A3 появится в России во второй половине года
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Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
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Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем по Крымскому мосту отправился с вокзала Керчи в Анапу, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
У лидера правящей партии Италии обнаружили коронавирус
Лидер правящей Демократической партии Италии, губернатор области Лацио Никола Дзингаретти сообщил, что врачи подтвердили у него заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Арбитр Федотов назвал причину вольнения с «Матч ТВ»
Бывший арбитр Российской Премьер-лиги Игорь Федотов рассказал о причинах прекращения своей работы на телеканале "Матч ТВ" в качестве эксперта по спорным эпизодам.
Общество
Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова
Общество
Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов
Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
Общество
Тарасов просит уменьшить алименты на дочь
Политика
СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника
В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
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Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти
По словам Лукашенко, Минск страдает из-за отсутствия альтернативных источников, а монополисты пользуются ситуацией — пытаются решать политические и экономические вопросы с помощью вентиля.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал договоренности с Россией по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российско-турецкое соглашение, достигнутое по ситуации в Идлибе, может принести значительные выгоды.
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Сын Цоя разрешил Полине Гагариной петь «Кукушку»
Известная российская певица Полина Гагарина официально может исполнять песню «Кукушка», которую написал лидер группы «Кино» Виктор Цой.
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В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта
Политика
Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу
Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Общество
Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов
Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
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