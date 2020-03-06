По данным телеканала, над городом Джебла средства ПВО сбили два беспилотника, запущенных с подконтрольной боевикам территории в провинции Идлиб.

Средства ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника под Латакией

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