Армия и оружие

Военное делоВоенное делоСредства ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника под Латакией

По данным телеканала, над городом Джебла средства ПВО сбили два беспилотника, запущенных с подконтрольной боевикам территории в провинции Идлиб.
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