Армия и оружие

Военное делоВоенное делоСредства ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника под Латакией

По данным телеканала, над городом Джебла средства ПВО сбили два беспилотника, запущенных с подконтрольной боевикам территории в провинции Идлиб.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Российские средства ПВО сбили беспилотники боевиков в Сирии

Lenta.ruвчера в 18:59

Средства ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника под Латакией

Красная веснавчера в 14:07

Российские ПВО в Сирии сбили два беспилотника под Латакией

REGNUMвчера в 13:19

Средства ПВО российской базы в Хмеймиме сбили два беспилотника

Взгляд.рувчера в 13:24

Средства ПВО авиабазы Хмеймим сбили беспилотники под Латакией

РЕН ТВвчера в 13:23

Средства ПВО российской базы Хмеймим сбили два беспилотника

Газета.Ruвчера в 13:40

СМИ: средства ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника под Латакией

ТАССвчера в 13:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Энергетика

Сделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась

Министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, однако точные даты не называются.
Говорит Москва вчера в 12:17
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Политика

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 03:55
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как его дети общаются с домовым

Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы.
Летидор вчера в 01:30
Космос

Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной

Деловое.ТВ вчера в 08:28
Единоборства

Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Известия вчера в 23:15
Космос

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Газета.Ru 00:25
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна снова вышла в свет в компании мачехи

14-летняя Ариадна Волочкова, дочь балерины Анастасии Волочковой, похоже, решила плотно войти в светские тусовки.
Paparazzi.ru вчера в 04:47
Происшествия

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5

РИА Новости 01:20
Финансы

Эксперт считает, что коронавирус может обрушить рубль

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи, в Южной Корее - 6,2 тысячи, в Италии - 3,8 тысячи, в Иране - 3,5 тысячи, в Германии и Франции количество случаев заболевания составляет более 400 в каждой стране.
РИА Новости вчера в 19:03
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

Известия вчера в 23:44
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

RT на русском вчера в 10:59
Общество

В Москве началось проектирование инфекционного корпуса

5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Говорит Москва 01:57
Общество

Названы самые популярные направления для путешествий у россиянок

Московский Комсомолец 00:53
Армия и оружие

Тревожные новости из Донбасса. Силовики признали, что несут потери

Украинские силовики утверждают, что зафиксировали пять обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, в результате которых при подрыве БМП один военнослужащий погиб, один – пострадал, а еще трое получили ранения.
Украина.ру 01:47
Армия и оружие

Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей

Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море.
Российская газета 01:08
Авто

Китайские Tesla Model 3 «устарели» из-за коронавируса

Сообщается, что производимый в Китае Model 3 получил устаревшие чипы в автопилоте, что связано со сбоями в поставках, вызванными остановкой ряда предприятий из-за коронавируса.
Tvoe-avto.com 05 марта в 00:25
Авто

ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) на Украине начал выпуск тестовых партий российских автомобилей Lada в рамках аудита, об их серийном выпуске речь не идет, заявил пресс-секретарь корпорации "УкрАВТО" Дмитрий Скляренко в интервью запорожскому интернет-изданию 061.ua.
РИА Новости вчера в 18:52
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru вчера в 11:37
Общество

Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Известия вчера в 14:49
Футбол

Роналдиньо арестовали в Парагвае

Суд в Парагвае отправил под стражу бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.
BFM.ru 01:22
Кино

Звезда «Игры престолов» может появиться в продолжении «Ведьмака»

Британская актриса Натали Дормер может появиться во втором сезоне сериала «Ведьмак» от студии Netflix.
iReactor вчера в 01:28
Происшествия

Аферисты похитили три миллиарда рублей из оборонного бюджета России

По версии следствия, аферисты похитили около трех миллиардов рублей из бюджета России, выделенных на развитие оборонно-промышленного комплекса страны в 2011-2012 годах.
Lenta.ru вчера в 04:17
Шоу-бизнес

Актриса Проклова в 66 лет удивила поклонников подтянутой фигурой

Советская и российская актриса Елена Проклова, которой в этом году исполнится 67 лет, восхитила подписчиков, опубликовав в Instagram снимок в купальнике.
ФАН 00:25
Происшествия

Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Коммерсантъ вчера в 15:34
Общество

Олег Тиньков рассказал о диагностированной ему лейкемии

Российский бизнесмен Олег Тиньков через своего представителя сообщил о том, что у него диагностирована острая лейкемия.
Наша версия вчера в 13:07
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия вчера в 15:51
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последнее время Италию.
RT на русском вчера в 07:54
Происшествия

В Швеции совершено покушение на чеченского блогера

На известного чеченского блогера, проживающего в шведском городе Евле, было совершено нападение.
REGNUM 04 марта в 02:44
Политика

Особое мнение: Алексей Венедиктов

Долгое время в Москве не было практически никаких заболевших.
Эхо Москвы вчера в 11:15
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное