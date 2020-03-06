Армия и оружие
Военное делоСредства ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника под Латакией
По данным телеканала, над городом Джебла средства ПВО сбили два беспилотника, запущенных с подконтрольной боевикам территории в провинции Идлиб.
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Энергетика
Сделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась
Министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, однако точные даты не называются.
Политика
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его дети общаются с домовым
Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы.
Космос
Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной
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Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
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Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon
Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой Ариадна снова вышла в свет в компании мачехи
14-летняя Ариадна Волочкова, дочь балерины Анастасии Волочковой, похоже, решила плотно войти в светские тусовки.
Происшествия
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5
Финансы
Эксперт считает, что коронавирус может обрушить рубль
Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи, в Южной Корее - 6,2 тысячи, в Италии - 3,8 тысячи, в Иране - 3,5 тысячи, в Германии и Франции количество случаев заболевания составляет более 400 в каждой стране.
Музыка
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Общество
В Москве началось проектирование инфекционного корпуса
5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
Названы самые популярные направления для путешествий у россиянок
Армия и оружие
Тревожные новости из Донбасса. Силовики признали, что несут потери
Украинские силовики утверждают, что зафиксировали пять обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, в результате которых при подрыве БМП один военнослужащий погиб, один – пострадал, а еще трое получили ранения.
Армия и оружие
Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей
Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море.
Авто
Китайские Tesla Model 3 «устарели» из-за коронавируса
Сообщается, что производимый в Китае Model 3 получил устаревшие чипы в автопилоте, что связано со сбоями в поставках, вызванными остановкой ряда предприятий из-за коронавируса.
Авто
ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada
Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) на Украине начал выпуск тестовых партий российских автомобилей Lada в рамках аудита, об их серийном выпуске речь не идет, заявил пресс-секретарь корпорации "УкрАВТО" Дмитрий Скляренко в интервью запорожскому интернет-изданию 061.ua.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Футбол
Роналдиньо арестовали в Парагвае
Суд в Парагвае отправил под стражу бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.
Кино
Звезда «Игры престолов» может появиться в продолжении «Ведьмака»
Британская актриса Натали Дормер может появиться во втором сезоне сериала «Ведьмак» от студии Netflix.
Происшествия
Аферисты похитили три миллиарда рублей из оборонного бюджета России
По версии следствия, аферисты похитили около трех миллиардов рублей из бюджета России, выделенных на развитие оборонно-промышленного комплекса страны в 2011-2012 годах.
Шоу-бизнес
Актриса Проклова в 66 лет удивила поклонников подтянутой фигурой
Советская и российская актриса Елена Проклова, которой в этом году исполнится 67 лет, восхитила подписчиков, опубликовав в Instagram снимок в купальнике.
Происшествия
Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Общество
Олег Тиньков рассказал о диагностированной ему лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков через своего представителя сообщил о том, что у него диагностирована острая лейкемия.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последнее время Италию.
Происшествия
В Швеции совершено покушение на чеченского блогера
На известного чеченского блогера, проживающего в шведском городе Евле, было совершено нападение.
Политика
Особое мнение: Алексей Венедиктов
Долгое время в Москве не было практически никаких заболевших.