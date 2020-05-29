с чего всё началось

Дополнительно для представителей МСП из пострадавших отраслей предусматривается отсрочка по уплате страховых взносов (их размер снизят в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ), реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на 1 год ежемесячно равными долями.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

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