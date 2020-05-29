Коронавирус

Business FM УфаBusiness FM УфаСредства массовой информации вошли в перечень пострадавших отраслей

Дополнительно для представителей МСП из пострадавших отраслей предусматривается отсрочка по уплате страховых взносов (их размер снизят в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ), реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на 1 год ежемесячно равными долями.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК29 мая в 06:25

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СМИ включили в перечень отраслей, пострадавших из-за коронавируса

Губерния-3302:21

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда29 мая в 06:45

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости29 мая в 09:09

СМИ тоже войдут в перечень наиболее пострадавших отраслей

Ёлдаш29 мая в 07:23

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели29 мая в 06:45

Степашин: признание книгоиздания пострадавшей от пандемии отраслью позволит ей выжить

ТАСС29 мая в 12:00

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК29 мая в 06:25
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