Коронавирус
Business FM УфаСредства массовой информации вошли в перечень пострадавших отраслей
Дополнительно для представителей МСП из пострадавших отраслей предусматривается отсрочка по уплате страховых взносов (их размер снизят в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ), реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на 1 год ежемесячно равными долями.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.РБКвчера в 06:25
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