Коронавирус

TatCenterTatCenterСредства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году

Средства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишут «Ведомости». По его словам, решено строить первый участок Москва — Владимир и обход Казани на концессионной основе.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
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Власти не отказываются от строительства скоростной магистрали Москва-Казань

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Силуанов назвал замороженные из-за вируса проекты и стройки

РБКвчера в 19:46

Власти не отказываются от строительства трассы Москва — Казань

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Первые деньги на трассу Москва-Казань выделят в 2020 году

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Министр финансов рассказал о судьбе проекта скоростной трассы Москва – Казань в условиях кризиса

БИЗНЕС Online01:45

Силуанов заверил, что трасса Москва – Казань будет построена

Татар-информ01:34

Глава Минфина РФ: деньги на строительство трассы М12 Москва – Казань будут выделены уже в этом году

Казанские ведомости03:10
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости».
Московский Комсомолец 06:48
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Общество

Попова призвала сохранить позитивный тренд в ситуации с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что до 12 мая важно сохранить позитивный тренд по развитию ситуации с коронавирусом, который наметился в целом ряде регионов, ответственность лежит на каждом человеке.
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Lamborghini представит новый Huracan EVO RWD Spyder 7 мая

Компания Lamborghini уже завтра представит свою новую модель Huracan EVO RWD Spyder.
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SpaceX провела огневые испытания прототипа Starship SN4

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Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном

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В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

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Политика

Путин: Мишустин идет на поправку

Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений.
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры

Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
РИА Новости 06:45
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Политика

Песков сообщил о планах Путина в День Победы

Президент Владимир Путин 9 мая планирует принять участие в нескольких мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 08:49
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Фигурное катание

Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что в его тренерскую группу перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.
РБК 08:23
Общество

Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции.
Известия 09:29
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

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Гаджеты

Microsoft выпустила гоночную игру Forza Street на Android и iOS

Остальные игроки iOS и Android устройств в первые 30 дней в качестве бонуса за установку игры получат Ford GT.
Astera вчера в 14:45
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
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Здоровье

Доктор Мясников перечислил симптомы, при которых нужно звонить в скорую

Главный врач городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в эфире "Соловьев Live" назвал основные симптомы, при проявлении которых стоит вызывать скорую помощь.
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URA.Ru 04 мая в 08:13
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Здоровье

В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков

Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
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Культура

Стефани Майер написала продолжение «Сумерек»

Стефани Майер в ближайшее время издаст продолжение серии романов «Сумерки». Книга получила название «Полуночное солнце» («Midnight sun»).
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В правительстве рассматривают возможность переноса ЕГЭ на конец лета

ЕГЭ могут перенести на начало августа или середину июля, такую возможность не исключают в правительстве РФ.
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Кино

Сериал «Досье Фьюри» раскроет главные секреты киновселенной Marvel

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Общество

В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом

Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
МонаВиста вчера в 10:12
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Игры

Halo 2: Anniversary выйдет на PC 12 мая

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В результате случившегося водитель такси погиб. Сам Петржичек в аварии не пострадал.
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Лекция Кирилла Голохваста дискуссионно продолжает тему с точки зрения нанотоксикологии – области исследований и последующего законодательного регулирования, активно развивающейся в Европе, США, Японии и других странах, которая незаслуженно ушла в тень в нашей стране.
Научная Россия вчера в 13:39
Общество

Латвия, Литва и Эстония с 15 мая открывают внутренние границы

Руководства Литвы, Латвии и Эстонии пришли к выводу, что начиная с 15 мая можно будет открыть внутренние границы государств, уведомил подписчиков в Twitter премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
ЗакC.Ру 06:10
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