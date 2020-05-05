Коронавирус
TatCenterСредства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году
Средства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишут «Ведомости». По его словам, решено строить первый участок Москва — Владимир и обход Казани на концессионной основе.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости».
Московский Комсомолец 06:48
Общество
Попова призвала сохранить позитивный тренд в ситуации с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что до 12 мая важно сохранить позитивный тренд по развитию ситуации с коронавирусом, который наметился в целом ряде регионов, ответственность лежит на каждом человеке.
РИА Новости 09:29
Авто
Lamborghini представит новый Huracan EVO RWD Spyder 7 мая
Компания Lamborghini уже завтра представит свою новую модель Huracan EVO RWD Spyder.
Car.ru 07:50
Шоу-бизнес
У актера Петра Красилова выявили коронавирус
Газета.Ru 06:31
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном
Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Политика
Путин: Мишустин идет на поправку
Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений.
Коммерсантъ 08:39
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Общество
Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры
Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
РИА Новости 06:45
Политика
Песков сообщил о планах Путина в День Победы
Президент Владимир Путин 9 мая планирует принять участие в нескольких мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 08:49
Фигурное катание
Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что в его тренерскую группу перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.
РБК 08:23
Общество
Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции.
Известия 09:29
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
ToDay News Ufa вчера в 06:41
Гаджеты
Microsoft выпустила гоночную игру Forza Street на Android и iOS
Остальные игроки iOS и Android устройств в первые 30 дней в качестве бонуса за установку игры получат Ford GT.
Astera вчера в 14:45
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Здоровье
Доктор Мясников перечислил симптомы, при которых нужно звонить в скорую
Главный врач городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в эфире "Соловьев Live" назвал основные симптомы, при проявлении которых стоит вызывать скорую помощь.
Российская газета 09:36
Футбол
Тренер Шалимов уточнил, кого назвал дармоедами
URA.Ru 04 мая в 08:13
Здоровье
В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков
Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Культура
Стефани Майер написала продолжение «Сумерек»
Стефани Майер в ближайшее время издаст продолжение серии романов «Сумерки». Книга получила название «Полуночное солнце» («Midnight sun»).
Культуромания 02:56
Общество
В правительстве рассматривают возможность переноса ЕГЭ на конец лета
ЕГЭ могут перенести на начало августа или середину июля, такую возможность не исключают в правительстве РФ.
Газета.Ru 04:32
Общество
В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом
Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
МонаВиста вчера в 10:12
Игры
Halo 2: Anniversary выйдет на PC 12 мая
Cyber.sports.ru вчера в 13:48
Игры
Cyberpunk 2077 получила «взрослый» рейтинг в США
The GEEK 09:18
Происшествия
Министр иностранных дел Чехии попал в ДТП
В результате случившегося водитель такси погиб. Сам Петржичек в аварии не пострадал.
Известия 08:48
Наука
Введение в нанотоксикологию
Лекция Кирилла Голохваста дискуссионно продолжает тему с точки зрения нанотоксикологии – области исследований и последующего законодательного регулирования, активно развивающейся в Европе, США, Японии и других странах, которая незаслуженно ушла в тень в нашей стране.
Научная Россия вчера в 13:39
Общество
Латвия, Литва и Эстония с 15 мая открывают внутренние границы
Руководства Литвы, Латвии и Эстонии пришли к выводу, что начиная с 15 мая можно будет открыть внутренние границы государств, уведомил подписчиков в Twitter премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
ЗакC.Ру 06:10