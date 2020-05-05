Общество

TatCenterTatCenterСредства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году

Средства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишут «Ведомости». По его словам, решено строить первый участок Москва — Владимир и обход Казани на концессионной основе.
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с чего всё началось

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В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах

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Стефани Майер в ближайшее время издаст продолжение серии романов «Сумерки». Книга получила название «Полуночное солнце» («Midnight sun»).
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Общее число выявленных в Амурской области случаев коронавируса достигло 106, сообщает правительство региона.
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Недавно дочь знаменитостей София отметила 5-летие, в честь которого спортсменка, предпочитающая скрывать своих наследников, показала, как она изменилась.
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В Псковской области ослабили ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
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Общество

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Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов предложил аттестовать девятиклассников по текущим оценкам, а ОГЭ в этом году отменить.
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Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю предложило ввести на территории региона масочный режим.
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Halo 2: Anniversary выйдет на ПК уже 12 мая

Корпорация Microsoft и студия 343 Industries объявили о том, что шутер Halo 2: Anniversary пополнит ПК-версию сборника Halo: The Master Chief Collection 12 мая.
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Россия обошла Германию по числу пациентов с коронавирусом

Россия быстро идет вперед по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
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Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
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В России выявили 10 559 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 10 599 новых случаев коронавируса.
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В Steam вышел российский сай-фай выживач – с трейлером под «Наадю» и крутым концептом

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Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
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Уволился глава Энгельсского района Дмитрий Тепин

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Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры

Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
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Еще четыре медика с коронавирусом умерли в Петербурге

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Онищенко выступил с критикой «фетиша из самоизоляции»

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил в СМИ с призывом не воспринимать самоизоляцию как единственно действенное средство профилактики коронавируса COVID-19.
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В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
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В крымских горах погиб подросток

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Мэрия Москвы закупила сотни тысяч китайских тестов на антитела к коронавирусу под видом голландских

Московские власти закупили «сотни тысяч» китайских экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, заявленных как голландские.
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Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018 по 15 января 2020, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011. Член Совета Безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Доктор экономических наук.
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