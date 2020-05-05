Общество
TatCenterСредства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году
Средства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишут «Ведомости». По его словам, решено строить первый участок Москва — Владимир и обход Казани на концессионной основе.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Общество
В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах
В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
Культура
Стефани Майер написала продолжение «Сумерек»
Стефани Майер в ближайшее время издаст продолжение серии романов «Сумерки». Книга получила название «Полуночное солнце» («Midnight sun»).
Культуромания 02:56
Здоровье
В Приамурье число случаев коронавируса превысило сто
Общее число выявленных в Амурской области случаев коронавируса достигло 106, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:10
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева показала подросшую дочь
Недавно дочь знаменитостей София отметила 5-летие, в честь которого спортсменка, предпочитающая скрывать своих наследников, показала, как она изменилась.
Bimru.ru 05:34
Общество
Псковские власти смягчили карантинные меры
В Псковской области ослабили ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:18
Общество
Спевшую про АУЕ студентку из Новосибирска отчислили из университета
Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни.
Прецедент-Новосибирск 06:14
Общество
ОГЭ для девятиклассников могут отменить из-за коронавируса
Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов предложил аттестовать девятиклассников по текущим оценкам, а ОГЭ в этом году отменить.
РЕН ТВ вчера в 07:07
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Общество
Масочный режим могут ввести в Алтайском крае
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю предложило ввести на территории региона масочный режим.
Алтайская правда 04:34
Игры
Halo 2: Anniversary выйдет на ПК уже 12 мая
Корпорация Microsoft и студия 343 Industries объявили о том, что шутер Halo 2: Anniversary пополнит ПК-версию сборника Halo: The Master Chief Collection 12 мая.
3DNews вчера в 14:19
Общество
Россия обошла Германию по числу пациентов с коронавирусом
Россия быстро идет вперед по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 06:25
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
Общество
В России выявили 10 559 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 10 599 новых случаев коронавируса.
ФАН 04:01
Игры
В Steam вышел российский сай-фай выживач – с трейлером под «Наадю» и крутым концептом
Cyber.sports.ru вчера в 12:51
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика
Уволился глава Энгельсского района Дмитрий Тепин
С 2006 года трудился в Энгельсском районе - сначала заместителем, затем главой администрации Приволжского муниципального образования.
Регион 64 06:32
Общество
Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры
Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
РИА Новости 06:45
Общество
Еще четыре медика с коронавирусом умерли в Петербурге
Газета.Ru вчера в 16:56
Здоровье
Онищенко выступил с критикой «фетиша из самоизоляции»
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил в СМИ с призывом не воспринимать самоизоляцию как единственно действенное средство профилактики коронавируса COVID-19.
Ридус 07:10
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Кино
Сильвестр Сталлоне анонсировал работу над сиквелом «Разрушителя»
Народные новости вчера в 10:11
Происшествия
В крымских горах погиб подросток
REGNUM 07:09
Общество
Мэрия Москвы закупила сотни тысяч китайских тестов на антитела к коронавирусу под видом голландских
Московские власти закупили «сотни тысяч» китайских экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, заявленных как голландские.
Медиазона 05:54
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Общество
В Челябинской области ввели масочный режим
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС 03:10
Гаджеты
У iPhone 12 будет двусторонняя беспроводная зарядка по NFC
Компания Apple планирует оснастить смартфоны iPhone 12 возможностью двусторонней беспроводной зарядки.
Профиль 07:23
Космос
На Солнце обнаружен гигантский протуберанец
Актуальные Новости вчера в 12:57