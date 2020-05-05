Экономика
TatCenterСредства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году
Средства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишут «Ведомости». По его словам, решено строить первый участок Москва — Владимир и обход Казани на концессионной основе.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Общество
Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом
Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.
ТАСС 03:35
Здоровье
Ростовский губернатор уточнил условия для выхода из самоизоляции
Ростов-на-Дону, 6 мая 2020, 11:14 — REGNUM В Ростовской области разработан план по выходу из самоизоляции, однако приступить к его реализации сложившаяся на Дону ситуация с коронавирусом пока не позволяет.
REGNUM 04:14
Авто
Чего не стоит делать при полировке кузова машины
Различные средства для самостоятельного ухода за машиной на сегодняшний день пользуются особым спросом.
Car.ru 04 мая в 14:30
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Lenta.ru вчера в 13:23
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
Общество
Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
Общество
В Подмосковье зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19
По состоянию на 6 мая общее число зараженных COVID-19 в Подмосковье достигло 16 590 человек. Из них 611 выздоровели, 141 умер.
РБК 03:51
Политика
В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
Газета.Ru 03:34
Футбол
Тимощук: Рибери едва не стал сверлить дверь в туалете, когда кто-то пошутил над ним
Кто-то как-то над Франком пошутил и ушёл в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал.
Чемпионат вчера в 16:40
Кино
Новый сериал Marvel раскроет главные секреты киновселенной
Слегка перекроив расписание релизов, 15 мая 2020 года стриминговый сервис Disney+ опубликует первый эпизод нового сериала «Досье Фьюри», события которого будут происходить в кинематографической вселенной Marvel.
Фильм Про 02:00
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Здоровье
В Крыму значительный очаг коронавируса выявили в больнице Алушты
В одной из больниц крымского курорта Алушта коронавирусом заразились более 30 человек.
Росбалт 03:47
Политика
Участие Мишустина в совещании с Путиным по коронавирусу не планируется
Участие премьер-министра Михаила Мишустина в совещании в видеоформате с российским лидером Владимиром Путиным по реализации решений по борьбе с коронавирусом не планируется.
RT на русском 04:19
Здоровье
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 98 человек
По состоянию на 9 часов утра 6 мая лабораторно подтверждены 98 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:22
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Российский рубль на старте торгов Московской биржи 5 мая вырос по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные торговой площадки.
Экономика сегодня вчера в 03:11
Шоу-бизнес
Певица Граймс расшифровала необычное имя сына от Илона Маска
Мальчик X Æ A-12 появился на свет 4 мая: он стал первенцем для певицы Клэр Элис Буше, известной под псевдонимом Граймс, и шестым ребёнком для инженера Илона Маска.
МТВ онлайн 04:12
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
Общество
Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая
С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
Здоровье
В Нижегородской области выявили ещё 272 случая заражения коронавирусом
Нижний Новгород, 6 мая 2020, 11:45 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 6 мая выявили 272 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:45
Здоровье
Открыт новый аномальный смертельный симптом коронавируса
Врачами открыт новый аномальный смертельный симптом коронавируса.
Evo-rus.com 02:52
Космос
Россия создаст многоразовую ракету лучше SpaceX из сбереженного от Украины носителя
Совет Российской академии наук по космосу одобрил на днях предложенную Роскосмосом линейку новых ракет космического назначения, включая многоразовые носители.
ФАН 04 мая в 11:34
Общество
В РФ разработана дорожная карта по внедрению раздельного сбора мусора
Москва, 6 мая 2020, 10:05 — REGNUM Дорожная карта по внедрению по всей России раздельного сбора мусора разработана Минприроды.
REGNUM 03:05
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Армия и оружие
Российские военнослужащие взяли в плен американских наемников
Ряд российских интернет-изданий со ссылкой на неназванные СМИ Венесуэлы опубликовали материал о якобы имевшем место участии российских военнослужащих в захвате американских наемников.
Военное дело 03:56
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Армия и оружие
Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом
Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
Военное дело вчера в 06:02
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы 04 мая в 19:04