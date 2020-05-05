Экономика

TatCenterTatCenterСредства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году

Средства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишут «Ведомости». По его словам, решено строить первый участок Москва — Владимир и обход Казани на концессионной основе.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

Подробнее о событии

Министр финансов рассказал о судьбе проекта скоростной трассы Москва – Казань в условиях кризиса

БИЗНЕС Online01:45

Глава Минфина РФ: деньги на строительство трассы М12 Москва – Казань будут выделены уже в этом году

Казанские ведомости03:10

Власти не отказываются от строительства трассы Москва — Казань

Реальное время02:40

Первые деньги на трассу Москва-Казань выделят в 2020 году

Казанский репортер02:23

Средства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году

TatCenter03:47

Силуанов заверил, что трасса Москва – Казань будет построена

Татар-информ01:34

Будущую трассу М-12 Москва - Казань внесли в перечень федеральных дорог

Dorinfo.ru04 мая в 03:11
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Общество

Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая

С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
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Экономика

Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд

Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
1
Здоровье

350 медиков отказались работать в Калининградской области

В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
РЕН ТВ 04 мая в 12:50
7K
Общество

В Москве провели миллион тестов на коронавирус

Общее число тестов на коронавирус, проведенных в Москве, достигло 1 млн, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 02:37
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Политика

Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений

Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
184
Общество

Власти Москвы назвали сроки отключения отопления

В Москве отключение отопления начнут 7 мая, оно будет идти в течение трех дней.
РБК 02:20
255
Общество

В регионе уменьшилось число выявленных случаев коронавируса за сутки

В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 17 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 03:38
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Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
5
Общество

Еще четыре медработника в Петербурге скончались от коронавируса

Newia.ru 02:15
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Здоровье

За сутки в Омской области коронавирусом заразились шесть человек

Напомним, режим самоизоляции продлен в Омской области до 11 мая.
Город55.ру 02:45
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Финансы

Минфин прогнозирует дефицит бюджета в 2020 году в размере около 4% ВВП

Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП, при этом доходов будет приблизительно на 4 трлн рублей меньше, чем планировалось, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
RT на русском вчера в 20:42
7
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Недвижимость

Ставку по ипотеке снизил Сбербанк

По информации пресс-службы банка, при покупке квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками годовой процент будет равен 6,2%. На готовые квартиры минимальная ставка составит 8,1% годовых.
EastRussia 02:00
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Происшествия

Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета вчера в 12:25
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Авто

Представлен новый стандарт зарядки для электрокаров

SpeedMe 04 мая в 10:46
Общество

В Пензенской области 12 медработников лечатся от коронавируса

16 медработников уже переболели коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у 20 медработников.
Пенза-взгляд 02:37
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
337
Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
1
Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
739
Шоу-бизнес

Муж Дарьи Пынзарь устроил ей сюрприз на десятую годовщину свадьбы

Сама Дарья не вспомнила о десятилетней годовщине брака и не сразу поняла, по какому случаю муж затеял торжество.
Пятый канал 04:11
1
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний 04 мая в 06:00
16
Общество

С Чаяндинского месторождения вывезут 8500 вахтовиков

С Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии вывезут 8500 вахтовиков, оставшиеся будут обеспечивать непрерывный производственный процесс, объявил через пресс-службу глава республики Айсен Николаев.
Интерфакс 01:04
19
Гаджеты

Microsoft выпустила игру Forza Street для Android и iOS

Популярная гоночная игра Microsoft Forza Street стала доступна для мобильных устройств.
NewInform 04:23
6
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
202
Общество

Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз

Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли.
ИнфоСМИ вчера в 05:50
13
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
1,5K
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Эхо Москвы 04 мая в 19:04
53
Здоровье

2852 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Нижегородская область находится на четвертом месте в стране по числу официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 04 мая в 05:10
146
Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Lenta.ru вчера в 19:34
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018 по 15 января 2020, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011. Член Совета Безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Доктор экономических наук.
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