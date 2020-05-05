– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Средства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишут «Ведомости». По его словам, решено строить первый участок Москва — Владимир и обход Казани на концессионной основе.

Средства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году

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