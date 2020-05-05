Экономика
TatCenterСредства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году
Средства на строительство трассы Москва-Казань выделят в этом году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишут «Ведомости». По его словам, решено строить первый участок Москва — Владимир и обход Казани на концессионной основе.
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с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Общество
Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая
С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
Экономика
Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд
Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
Здоровье
350 медиков отказались работать в Калининградской области
В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
РЕН ТВ 04 мая в 12:50
Общество
В Москве провели миллион тестов на коронавирус
Общее число тестов на коронавирус, проведенных в Москве, достигло 1 млн, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 02:37
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Общество
Власти Москвы назвали сроки отключения отопления
В Москве отключение отопления начнут 7 мая, оно будет идти в течение трех дней.
РБК 02:20
Общество
В регионе уменьшилось число выявленных случаев коронавируса за сутки
В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 17 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 03:38
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Здоровье
За сутки в Омской области коронавирусом заразились шесть человек
Напомним, режим самоизоляции продлен в Омской области до 11 мая.
Город55.ру 02:45
Финансы
Минфин прогнозирует дефицит бюджета в 2020 году в размере около 4% ВВП
Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП, при этом доходов будет приблизительно на 4 трлн рублей меньше, чем планировалось, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
RT на русском вчера в 20:42
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Недвижимость
Ставку по ипотеке снизил Сбербанк
По информации пресс-службы банка, при покупке квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками годовой процент будет равен 6,2%. На готовые квартиры минимальная ставка составит 8,1% годовых.
EastRussia 02:00
Происшествия
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета вчера в 12:25
Авто
Представлен новый стандарт зарядки для электрокаров
SpeedMe 04 мая в 10:46
Общество
В Пензенской области 12 медработников лечатся от коронавируса
16 медработников уже переболели коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у 20 медработников.
Пенза-взгляд 02:37
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Муж Дарьи Пынзарь устроил ей сюрприз на десятую годовщину свадьбы
Сама Дарья не вспомнила о десятилетней годовщине брака и не сразу поняла, по какому случаю муж затеял торжество.
Пятый канал 04:11
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний 04 мая в 06:00
Общество
С Чаяндинского месторождения вывезут 8500 вахтовиков
С Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии вывезут 8500 вахтовиков, оставшиеся будут обеспечивать непрерывный производственный процесс, объявил через пресс-службу глава республики Айсен Николаев.
Интерфакс 01:04
Гаджеты
Microsoft выпустила игру Forza Street для Android и iOS
Популярная гоночная игра Microsoft Forza Street стала доступна для мобильных устройств.
NewInform 04:23
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Общество
Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз
Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли.
ИнфоСМИ вчера в 05:50
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы 04 мая в 19:04
Здоровье
2852 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
Нижегородская область находится на четвертом месте в стране по числу официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 04 мая в 05:10
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Lenta.ru вчера в 19:34