Экономика
ИзвестияСилуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка
Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля.
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Общество
Умер легендарный разведчик Алексей Ботян
10 мая 2007 г. указом президента России полковнику в отставке Алексею Ботяну за операцию по спасению Кракова было присвоено звание Героя России.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Hyundai показала официальные фотографии обновленного седана Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ранее в феврале в правительстве Мишустина назвали преступлением текущий уровень ставок по ипотеке в России.
Политика
В Кремле рассказали о последствиях русофобской политики на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что русофобия на Украине в течение последних нескольких лет была возведена в ранг внутренней государственной политики.
Общество
Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Бориса Минца
Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего совладельца группы «Открытие» предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей.
Недвижимость
Предложение домов в элитных поселках Подмосковья достигло минимума
На первичном рынке элитного жилья в Подмосковье установлен антирекорд по объемам предложения.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Здоровье
Прокуратура проверит информацию о вызове врача ребёнку с 327-го раза
Органами прокуратуры по поручению прокурора области организована проверка информации СМИ о вызове врача ребёнку в Златоусте с 327-го раза, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Футбол
Соболев рассказал о срыве перехода в клуб из АПЛ
Гаджеты
Смартфоны Samsung подешевели на 40% в России
Компания Samsung на российском сайте проводит аукцион невиданной щедрости: скидки на некоторые смартфоны составляют 40%.
Здоровье
В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса
В китайской провинции Хубэй, печально известной как эпицентр вспышки опасного коронавируса, стало известно о "самом высоком приросте смертности за сутки" - 242 новых летальных исходах.
Экономика
Центробанк планирует продать Сбербанк
Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Происшествия
Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе на юго-западе Москвы
Трое обвиняемых устроили потасовку и погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Армия и оружие
Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям
Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям, в результате был убит 14-летний мальчик, еще один местный житель получил ранения.
Происшествия
Ученый из Новочеркасска получил семь с половиной лет за госизмену
Бывшего профессора кафедры «Электроснабжение и электропривод» Электромеханического факультета Южно-Российского государственного политехенического университета (бывший «Новочеркасский политехнический»), доктора технических наук Алексея Темирева приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Гаджеты
Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой
Камера Mi 10 Pro вышла с 108-мегапиксельным основным модулем, 20-мегапиксельным широкоугольным объективом и двумя телеобъективами разрешением 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50Х.
Кино
«А вы думали, что нужно только изменить ему зубы» — критики недовольны «Соником в кино»
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Экономика
Россияне стали покупать больше алкоголя в маленькой таре
Почему стали покупать больше алкоголя Позитивная динамика продаж связана с ростом потребительского спроса и расширением ассортимента алкоголя, доступного покупателям, поясняет руководитель группы по работе с алкогольными клиентами Nielsen в России Алла Петросян.
Игры
Activision Blizzard убрала свои игры из сервиса NVIDIA GeForce Now
По какой причине Activision Blizzard удалила каталог из сервиса неизвестно. В компании в свою очередь не комментируют это решение.