с чего всё началось

Средства от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве потратят на закупку лекарств для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24», передает ТАСС. По его словам, речь идет в том числе об автоматических штрафах.

Деньги от штрафов за нарушение изоляции в Москве потратят на лекарства

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