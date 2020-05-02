Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruДеньги от штрафов за нарушение изоляции в Москве потратят на лекарства

Средства от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве потратят на закупку лекарств для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24», передает ТАСС. По его словам, речь идет в том числе об автоматических штрафах.
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с чего всё началось
"Все средства <...> от штрафов не только автоматических, но вообще любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет", – сообщил градоначальник в эфире телеканала "Россия 24
".
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Общество

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Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
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В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

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Общество

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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