с чего всё началось

Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом

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