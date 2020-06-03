Коронавирус
РБКСредства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
В кризис клиенты российских банков стали активнее использовать текущие счета для хранения накоплений. На 1 мая на них пришлось 29% от общего объема хранящихся в банках средств населения, или 9 трлн руб, подсчитали по просьбе РБК в рейтинговом агентстве НКР.
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Возможность отказа от мусоропроводов при проектировании многоквартирных домов рассмотрит Минстрой России.
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RT на русском 01:56
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Газета.Ru 01:35
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Немецкая компания провела онлайн-презентацию своего купе следующего поколения, представив в том числе «заряженную» версию M440i с 382-сильным агрегатом.
32CARS.ru вчера в 15:31
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Дочь Успенской обвинила мать в «наживе на деградации»
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина снова нелестно высказалась о своей матери.
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Помимо США протесты идут и в других странах.
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Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Музыкант Юрий Лоза ответил на шутку Филиппа Киркорова, который предложил композитору изобразить в программе "Жить здорово!" с Еленой Малышевой аппендицит.
Piter.tv 00:30
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Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
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Российские ЗРК «Бук» защитят авиабазу Хафтара от турецких F-16
Военное обозрение вчера в 22:37
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Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пролете военной техники над американской столицей в понедельник вечером в качестве "демонстрации силы" на фоне протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух неназванных представителей Пентагона.
РИА Новости 02:13
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса
Россию в 2020 – 2021 годах могут покинуть около 10 – 15 тыс. IT-специалистов.
Коммерсантъ 00:20
Шоу-бизнес
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Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
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Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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RT на русском вчера в 07:58
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Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве
Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК вчера в 15:04
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Коммерсантъ 01 июня в 02:31
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Смертельных случаев за прошедшие сутки в Алтайском крае не зарегистрировали.
Катунь 24 31 мая в 05:47
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Накануне анонса в сети показали телевизор Nokia Smart TV
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Здоровье
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Челябинск, 31 мая 2020, 11:08 — REGNUM В Челябинской области выявлено ещё 140 носителей коронавируса.
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В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
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В больнице под Саратовом выявили 18 случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости вчера в 04:31