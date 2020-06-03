В кризис клиенты российских банков стали активнее использовать текущие счета для хранения накоплений. На 1 мая на них пришлось 29% от общего объема хранящихся в банках средств населения, или 9 трлн руб, подсчитали по просьбе РБК в рейтинговом агентстве НКР.

с чего всё началось

Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады.

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

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