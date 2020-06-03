Экономика
РБКСредства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады.
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с чего всё началось
В кризис клиенты российских банков стали активнее использовать текущие счета для хранения накоплений. На 1 мая на них пришлось 29% от общего объема хранящихся в банках средств населения, или 9 трлн руб, подсчитали по просьбе РБК в рейтинговом агентстве НКР.РБК01:00
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Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
Газета.Ru 01:44
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Клаудио Маркизио: «Перешел в „Зенит“, чтобы не предавать „Ювентус“»
Матч ТВ вчера в 16:23
Происшествия
В Югре учитель школы подозревается в педофилии
Ханты-Мансийск, 3 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Нижневартовске учитель одной из школ задержан по подозрению в педофилии.
REGNUM 01:26
Здоровье
В Пермском крае выявлено 72 новых случая коронавируса
В регионе снова побит рекорд по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки.
Business Class (Пермь) 03:54
Экономика
Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия
В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар
Возгорание произошло рано утром в среду в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, погиб один человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 03:38
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
RT на русском 03:17
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 03:17
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Армия и оружие
Российские ЗРК «Бук» защитят авиабазу Хафтара в Ливии от турецких F-16
Вечерний курьер 04:24
Общество
Сенатор Сулейман Керимов подал иски к Forbes и «Ведомостям»
Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
ТАСС 04:02
Политика
К юбилею дипотношений Турция открывает границы для российских туристов
2 июня исполняется ровно 100 лет с того момента, как Россия и Турция установили дипотношения.
Парламентская газета 01 июня в 17:00
Армия и оружие
Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском
RT на русском 01:25
Кино
Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» собираются возобновить осенью
Родной город вчера в 09:06
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
Общество
В России за сутки выявили 8536 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали еще 8536 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
РБК 04:19
Общество
Торбинский сравнил полицейских в России и США
Полицейский сказал, что это не повод так себя вести на дороге, но он не стал меня штрафовать, сказал: «Окей, езжай».
RT на русском 01:43
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
Российская газета вчера в 04:58
Армия и оружие
Украина заявила о горящем в Черном море российском ракетном корабле
Сообщается, что командир украинского катера вышел на связь и предложил российским коллегам помощь.
Военное дело 31 мая в 06:38
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Общество
В Черногории объявили об окончании эпидемии коронавируса
Подгорица, 2 июня 2020, 19:37 — REGNUM Национальный координационный совет Черногории 2 июня провозгласил конец эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 12:37
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru вчера в 03:30
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Основатель Superjob ожидает рост безработицы до 20 миллионов человек
В России 10 миллионов безработных, а официальная статистика неточная, заявил основатель сервиса Superjob Алексей Захаров.
Вести.Ru 02:47
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Piter.tv вчера в 01:29
Армия и оружие
Украина осудила задержание своего пьяного военного в Крыму
Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сообщении на своей странице в Facebook назвало задержание российскими пограничниками в Крыму своего военного Евгения Добринского «исчезновением», посчитав эти действия незаконными.
Lenta.ru 04:16