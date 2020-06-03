Экономика
РБКСредства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады.
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с чего всё началось
В кризис клиенты российских банков стали активнее использовать текущие счета для хранения накоплений. На 1 мая на них пришлось 29% от общего объема хранящихся в банках средств населения, или 9 трлн руб, подсчитали по просьбе РБК в рейтинговом агентстве НКР.РБК01:00
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Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Общество
В России от коронавируса за сутки умерли 178 человек
В России за сутки коронавирусом заразились 8 536 человек, 178 пациентов умерли. Об этом 3 июня сообщает оперативный штаб.
Телеканал RTVI 03:37
Финансы
Рубль растет к доллару и незначительно снижается к евро в начале дня
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск среды снижается на 25 копеек, до 68,48 рубля, курс евро — растёт на 2 копейки, до 76,72 рубля.
ПРАЙМ 03:10
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости вчера в 06:22
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
RT на русском 03:34
Происшествия
Пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика нашли мертвым
В Красноярске нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне вечером в Ленинском районе города.
Известия 02:21
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Политика
СЕ ищет консультантов в сфере «демократического управления» на Украине
Совет Европы намерен привлечь специалистов для проведения консультаций по вопросам «демократического управления» на Украине.
RT на русском вчера в 23:32
Здоровье
Врач дала рекомендации метеозависимым людям
Врач-терапевт Альбина Стрельченко дала рекомендации метеозависимым людям.
RT на русском вчера в 14:35
Общество
Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат
Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
REGNUM 00:38
Общество
Еще 94 человека заболели коронавирусом в Саратовской области
На 3 июня в Саратовской области у 3 363 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:30
Общество
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
ТАСС вчера в 11:07
Общество
За сутки в России выявили 8 536 заболевших коронавирусом
За время пандемии в России умерли 5 215 человек. Отмечается, что число вылечившихся от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших.
RuNews24.ru 03:43
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Гаджеты
Новый iPad Air наконец перейдет от Lightning к USB-C
Apple перешла к использованию разъема USB-C для планшетов iPad Pro в 2018 году, при этом другие планшеты iPad продолжают использовать разъем Lightning.
iXBT.com вчера в 23:49
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
RT на русском 03:17
Авто
Toyota отзывает кроссоверы модели RAV4 в США
Goroday.ru вчера в 10:33
Происшествия
В Югре учитель школы подозревается в педофилии
Ханты-Мансийск, 3 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Нижневартовске учитель одной из школ задержан по подозрению в педофилии.
REGNUM 01:26
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Происшествия
В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы
В индийском городе Гондал захороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы.
Газета.Ru 02:56
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 23:41
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Общество
Свердловский облсуд отклонил иск к губернатору о режиме самоизоляции
Свердловской областной суд отклонил иск, поступивший от жителей региона, в котором ответчиком выступил губернатор Евгений Куйвашев.
ТАСС 03:46
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Общество
Во Владимирской области выявлено 62 новых носителя коронавируса
Владимир, 2 июня 2020, 11:52 — REGNUM Во Владимирской области 2 июня подтверждено 62 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:52
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию за или против поправок, тематические билборды и телевизионные ролики - это не агитация, а информирование граждан.
Znak.com вчера в 20:13
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru вчера в 08:00