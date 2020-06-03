Экономика

РБКРБКСредства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады.
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с чего всё началось

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

В кризис клиенты российских банков стали активнее использовать текущие счета для хранения накоплений. На 1 мая на них пришлось 29% от общего объема хранящихся в банках средств населения, или 9 трлн руб, подсчитали по просьбе РБК в рейтинговом агентстве НКР.
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Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

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Происшествия

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ТАСС 01 июня в 17:00
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Политика

СЕ ищет консультантов в сфере «демократического управления» на Украине

Совет Европы намерен привлечь специалистов для проведения консультаций по вопросам «демократического управления» на Украине.
RT на русском вчера в 23:32
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Врач дала рекомендации метеозависимым людям

Врач-терапевт Альбина Стрельченко дала рекомендации метеозависимым людям.
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Общество

Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат

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Общество

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За время пандемии в России умерли 5 215 человек. Отмечается, что число вылечившихся от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших.
RuNews24.ru 03:43
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
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Гаджеты

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Apple перешла к использованию разъема USB-C для планшетов iPad Pro в 2018 году, при этом другие планшеты iPad продолжают использовать разъем Lightning.
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ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

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В Югре учитель школы подозревается в педофилии

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REGNUM 01:26
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Происшествия

В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы

В индийском городе Гондал захороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы.
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К Земле подлетает потенциально опасный астероид

К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 23:41
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Здоровье

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
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Свердловский облсуд отклонил иск к губернатору о режиме самоизоляции

Свердловской областной суд отклонил иск, поступивший от жителей региона, в котором ответчиком выступил губернатор Евгений Куйвашев.
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Во Владимирской области выявлено 62 новых носителя коронавируса

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Общество

Более 90 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

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