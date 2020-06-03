Коронавирус
РБКСредства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
В кризис клиенты российских банков стали активнее использовать текущие счета для хранения накоплений. На 1 мая на них пришлось 29% от общего объема хранящихся в банках средств населения, или 9 трлн руб, подсчитали по просьбе РБК в рейтинговом агентстве НКР.
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Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля
Обновлено в 20:45 Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля, заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в основной закон.
BFM.ru 01 июня в 09:41
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса
Россию в 2020 – 2021 годах может покинуть около 10 – 15 тыс. IT-специалистов.
Коммерсантъ 00:20
Происшествия
Приговор за наркотрафик ФСБ не устроил прокуроров
Офицера из службы по борьбе с терроризмом, признанного организатором наркотрафика, приговорили к восьми годам колонии, хотя обвинение требовало для него 15 лет.
Коммерсантъ 01 июня в 18:02
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали.
Российская газета вчера в 22:41
Космос
«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»
Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз».
Взгляд.ру вчера в 13:50
Культура
Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Музыкант Юрий Лоза ответил на шутку Филиппа Киркорова, который предложил композитору изобразить в программе "Жить здорово!" с Еленой Малышевой аппендицит.
Piter.tv 00:30
Музыка
Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн
Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb вчера в 19:56
Происшествия
В Заводском районе двухлетняя девочка погибла после падения из окна
Saratovnews вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о жизни «особенной» дочери Бондарчука
Теледива Ксения Собчак рассказала, что общая дочь Федора и Светланы Бондарчуков Варвара сейчас живет вместе с семьей в столице.
NewInform 03:05
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Экономика
Польша пригрозила «Газпрому» штрафом в 50 миллионов долларов
Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) возбудил дело против "Газпрома" за непредоставление информации в рамках расследования по "Северному потоку — 2", штраф может составить до 50 миллионов евро, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 03:04
Общество
Минобороны перенесло летние военные сборы студентов
Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 00:47
Здоровье
Главврач суругутской ОКБ оправдалась за 43 жалобы медиков на невыплаты
В настоящее время сургутская ОКБ считается самым большим госпиталем для больных с COVID-19. В лечении участвует 500 медиков.
Муксун.fm вчера в 07:53
Здоровье
В Челябинской области умерли еще 2 пациента с коронавирусом
В Челябинской области, по данным на 3 июня, скончались еще два человека с коронавирусом – с начала пандемии число жертв увеличилось до 47, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Минздрав.
Доступ1 02:08
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Общество
В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса
Коммерсантъ 31 мая в 03:23
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Происшествия
Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
РИА Новости вчера в 16:59
Футбол
«Реал» остался единственным претендентом на Холанда
Уточняется, что единственным и основным претендентом на 19-летнего форварда теперь остается мадридский "Реал", однако летом переход не состоится.
Газета.Ru 00:28
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая.
РБК вчера в 23:35
Армия и оружие
Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»
Предприятие "Роскосмоса" Центр Хруничева и Минобороны России подписали контракт на серийное производство ракет "Ангара-А5", передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru вчера в 19:59
Игры
Sega выпустила консоль в миниатюрном корпусе Game Gear Micro
В этом году празднует юбилей – 60 лет. И в честь этого события решила выпустить портативную игровую консоль Game Gear.
The GEEK 01:39
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Происшествия
Почти 200 детей заболели коронавирусом в Новосибирской области
10 детей заболели коронавирусом в Новосибирской области за последние сутки.
Atas.info 01:34