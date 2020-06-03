Экономика
РБКСредства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
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с чего всё началось
В кризис клиенты российских банков стали активнее использовать текущие счета для хранения накоплений. На 1 мая на них пришлось 29% от общего объема хранящихся в банках средств населения, или 9 трлн руб, подсчитали по просьбе РБК в рейтинговом агентстве НКР.РБК01:00
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