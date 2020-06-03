Экономика

Live24Live24Средства россиян на текущих счетах в банках рекордно выросли за апрель

Клиенты отечественных банков по состоянию на 1 мая 2020 аккумулировали на текущих счетах в финансовых организациях 29% от общего объема хранящихся средств, что составляет 9 триллионов рублей — новый рекорд, пишет РБК со ссылкой на статистику рейтингового агентства НКР.
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Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

В кризис клиенты российских банков стали активнее использовать текущие счета для хранения накоплений. На 1 мая на них пришлось 29% от общего объема хранящихся в банках средств населения, или 9 трлн руб, подсчитали по просьбе РБК в рейтинговом агентстве НКР.
РБКвчера в 01:00

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Россияне рекордно отказались от вкладов в банках

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Россияне отказываются от банковских вкладов

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Россияне накопили рекордные средства на текущих счетах

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Происшествия

Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM вчера в 07:09
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Шоу-бизнес

Анна Семенович похвасталась результатами голодовки

RuNews24.ru вчера в 16:53
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Политика

Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам

Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
Русская Планета вчера в 06:58
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цен на газ для Польши

«Газпром» опротестовал решение Стокгольмского арбитража по спору о ценах на газ для Польши.
BFM.ru 02 июня в 12:19
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Футбол

В Хорватии Широкова считают главным алкоголиком современного футбола

По мнению издания, Широков пристрастился к алкоголю в достаточно раннем возрасте и был одним из главных пьяниц среди футболистов.
BetOn вчера в 06:43
Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
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Происшествия

Прокуратура определила площадь загрязнения топливом в Норильске

РИА Новости вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия

Lenta.ru вчера в 10:15
Общество

В Приамурье у ветеранов потребовали вернуть выплаты ко Дню Победы

REGNUM вчера в 22:09
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Культура

Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф

ТАСС 02 июня в 04:00
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Происшествия

В Челябинске охранник магазина избил покупателя

REGNUM вчера в 13:16
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
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Финансы

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
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Происшествия

В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов

В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
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Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
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Технологии

Инженеры СВФУ разработали комплекс дезинфекции, контроля и предупреждения санитарных угроз

Проект представляет комплекс дезинфекции, контроля и предупреждения санитарных угроз, сообщает пресс-служба университета.
Якутия Daily 00:20
Общество

В Омской области выявили ещё 58 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Омской области обнаружили 58 новых случаев коронавируса.
АиФ Омск вчера в 23:17
Экономика

На Украине выросли цены на фрукты и ягоды

Цены на фрукты и ягоды на Украине достигли исторического максимума по состоянию на начало июня 2020 года.
Известия вчера в 20:51
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
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Политика

ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию

Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости 02 июня в 13:44
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Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
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Происшествия

Автобус с вахтовиками перевернулся в ХМАО

Автобус, перевозивший вахтовиков из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) перевернулся на 237-м км трассы Сургут - Карымкары.
ТАСС 00:06
Общество

В Швеции появилась «пожизненная» вакансия без рабочих обязанностей

В Швеции открыли «пожизненную» вакансию, которая не предусматривает рабочих обязанностей.
Известия вчера в 19:58
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Политика

В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ

Ранее Еврокомиссия одобрила Украине кредит на €500 млн. Перед одобрением этого транша Киеву поставили 12 условий.
Известия вчера в 23:53
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Общество

Названы регионы, которые могут провалить голосование по Конституции РФ

Барнаул, 4 июня 2020, 07:30 — REGNUM Более десятка российских губернаторов, контролирующих совокупно 20 миллионов избирателей, могут провалить голосование по поправкам к Конституции РФ в своих регионах.
REGNUM 00:30
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Общество

В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах

Эксперты Роскачества напомнили потребителям о токсинах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
RT на русском вчера в 06:42
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32
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Общество

Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от коронавируса

Первая группа военнослужащих-добровольцев, прибывшая в медучреждение Минобороны России для подготовки к испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошла углубленное медицинское обследование, по итогам которого будет определён окончательный состав участников эксперимента.
RT на русском вчера в 22:13
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Общество

Россияне стали чаще покупать водку в большой таре

Продажи виски в таре 1–2 л увеличились на 52%, тогда как в среднем по году они сократились на 5%, по оценке Nielsen.
Ведомости вчера в 17:14
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