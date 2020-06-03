Экономика
Live24Средства россиян на текущих счетах в банках рекордно выросли за апрель
Клиенты отечественных банков по состоянию на 1 мая 2020 аккумулировали на текущих счетах в финансовых организациях 29% от общего объема хранящихся средств, что составляет 9 триллионов рублей — новый рекорд, пишет РБК со ссылкой на статистику рейтингового агентства НКР.
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В кризис клиенты российских банков стали активнее использовать текущие счета для хранения накоплений. На 1 мая на них пришлось 29% от общего объема хранящихся в банках средств населения, или 9 трлн руб, подсчитали по просьбе РБК в рейтинговом агентстве НКР.РБКвчера в 01:00
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