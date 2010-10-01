Финансы

КоммерсантъКоммерсантъСредства текут в паевые фонды вопреки коронавирусу

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Средства текут в паевые фонды вопреки коронавирусу Частные инвесторы продолжают увеличивать вложения в розничные паевые фонды в РФ, слабо реагируя на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, связанную c распространением коронавируса.
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Общество

На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
RT на русском 04:22
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Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России

RT на русском вчера в 15:22
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Шойгу: более 41 тысячи женщин служат в Российской армии

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Общество

Погибший муж блогерши Диденко покупал сухой лед не в первый раз

Погибшего мужа блогерши Катерины Диденко Валентина при покупке сухого льда предупреждали, что его использование может быть опасно.
Росбалт вчера в 07:48
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Тарасова резко отреагировала на уход Сотниковой из спорта

Например, Татьяна Тарасова весьма резко отреагировала на уход Сотниковой из спорта, рубанув, по своему обычаю, правду-матку.
Версия.Инфо вчера в 11:10
Политика

Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 5 марта

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 5 марта обсудят в РФ проблематику урегулирования в Сирии с учетом обострения в Идлибской зоне деэскалации, подтвердили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости 04:08
Общество

Ростуризм предложил меры поддержки отрасли из-за коронавируса

Ряд возможных мер для поддержки туристического рынка, пострадавшего от эпидемии коронавируса, предложила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
EastRussia вчера в 20:00
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Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
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Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru 03:50
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru вчера в 04:27
Спорт

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
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Происшествия

Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево

РИА Новости 04:58
Шоу-бизнес

Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой

Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
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Авто

В России начались продажи кроссовера Kia Seltos

Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Автоновости дня вчера в 08:54
Политика

ЦИК выбрал слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком выбрал логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля.
Газета.Ru 02:59
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:39
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что "Газпром" снизил цену на газ для республики на 40%.
ТАСС 03:19
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Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games

Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
МонаВиста вчера в 06:27
Экономика

Банки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам

В 2019 году банки в разы увеличили продажу коллекторам долгов по недавно выданным кредитам.
РБК вчера в 16:01
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском 04:38
Космос

Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса

Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
AstroNews.ru вчера в 08:05
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru вчера в 12:46
Общество

Навальный сообщил о блокировке банковских счетов родителей, жены и детей

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи — родителей, супруги Юлии и детей.
Ведомости 04:58
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой 00:21
Шоу-бизнес

Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Газета.Ru вчера в 03:52
Общество

Мошенники стали чаще красть баллы с бонусных карт

Как отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, с проблемой незаконного пользования скидочными бонусами россиян столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети.
РИА Новости вчера в 18:35
Футбол

«Атлетик Бильбао» может подписать Гонсало Игуаина

ГЛАС.RU 04:11
Общество

Собянин объявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 11:32
Политика

Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Газета.Ru вчера в 15:33
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