Происшествия
REGNUMСрочник Шамсутдинов попросил прощения в открытом письме
Военнослужащий Рамиль Шамсутдинов, от рук которого погибли восемь сослуживцев, принёс извинения их родным в открытом письме. Обращение солдата опубликовано 9 января в группе его поддержки в соцсети «ВКонтакте».
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с чего всё началось
Фотография письма была опубликована в группе поддержки «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова» во «ВКонтакте», его подлинность изданию 72.Ru подтвердил отец Шамсутдинова.Коммерсантъ02:48
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Терпеть издевательства я не мог: Шамсутдинов раскрыл свои мотивы в открытом письме
Московский Комсомолец01:09
«Не ожидал, что попаду в такой ад». Публикуем письмо Шамсутдинова, расстрелявшего солдат под Читой
Новости Тюмени 72.ruвчера в 23:44
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Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
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Культура
Шнуров высмеял новые фильмы Бондарчука и Кравчука
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«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" оказалась сильнее "Вашингтон Кэпиталз".
Экономика
Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР
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Армия и оружие
Показаны повреждения базы США в Ираке после ракетного удара Ирана
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Россиян предупредили о снижении пенсий
Уменьшенные страховые выплаты по уходу на заслуженный отдых полагаются гражданам РФ, переехавшим в другой субъект Федерации с меньшим региональным коэффициентом, а также должникам по счетам за квартиру и неплательщикам штрафов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.
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Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
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В 2020 году Toyota выпустит новый компактный кроссовер, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
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