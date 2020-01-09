Происшествия

REGNUMREGNUMСрочник Шамсутдинов попросил прощения в открытом письме

Военнослужащий Рамиль Шамсутдинов, от рук которого погибли восемь сослуживцев, принёс извинения их родным в открытом письме. Обращение солдата опубликовано 9 января в группе его поддержки в соцсети «ВКонтакте».
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с чего всё началось
Фотография письма была опубликована в группе поддержки «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова» во «ВКонтакте
», его подлинность изданию 72.Ru подтвердил отец Шамсутдинова.
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