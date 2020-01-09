с чего всё началось

Военнослужащий Рамиль Шамсутдинов, от рук которого погибли восемь сослуживцев, принёс извинения их родным в открытом письме. Обращение солдата опубликовано 9 января в группе его поддержки в соцсети «ВКонтакте».

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Происшествия Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.

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