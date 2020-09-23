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Ведомости
Ведомости

Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщает Следственный комитет.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Экспертиза не выявила проблем с психикой у срочника Шамсутдинова

РБК04:23
Интерфакс

У застрелившего сослуживцев Шамсутдинова не нашли проблем с психикой

Интерфакс04:01
ТАСС

Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев

ТАСС03:30
Новости Тюмени 72.ru

Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

Новости Тюмени 72.ru03:42
RT на русском

Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

RT на русском03:35
Газета.Ru

Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев

Газета.Ru03:42
РИА Новости

Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости03:24

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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В Ростовской области подтвердили подлинность письма санитарного врача

Ростов-на-Дону, 23 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв действительно обратился к властям с требованием усилить контроль за профилактикой COVID-19.
REGNUM03:36
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Тихановская отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Бывший кандидат на пост главы белорусского государства Светлана Тихановская в день инаугурации президента республики заявила, что отныне не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.
Взгляд.ру07:44
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Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум

Бумаги «Яндекса» выросли до новых максимумов после новости о том, что IT-компания может приобрести 100% акций TCS Group, головной компании Тинькофф-Банка, оплатив покупку денежными средствами и собственными акциями.
РБК05:16
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Путин поблагодарил Совфед за ответственную работу во время пандемии

Президент России Владимир Путин поблагодарил Совет Федерации за ответственную работу во время пандемии коронавируса и оперативное принятие решений по поддержке граждан и экономики, а также участие в подготовке поправок к Конституции РФ.
РИА Новости06:41

В Париже эвакуировали людей с Эйфелевой башни из-за угроз взрыва

В Париже 23 сентября закрыли для доступа посетителей Эйфелеву башню из-за угрозы взрыва: неизвестный по телефону угрожал привести в действие взрывное устройство на башне и кричал "Аллах акбар".
Российская газета07:44