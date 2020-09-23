Число сделок с новостройками в Москве в августе увеличилось на треть

Более 9 тыс. договоров на первичном рынке недвижимости Москвы зарегистрировано в августе, что на треть больше, чем в июле и годом ранее, сообщила в среду пресс-служба столичного управления Росреестра.