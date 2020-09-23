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Ведомости
Ведомости

Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщает Следственный комитет.В источнике
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Интерфакс

У застрелившего сослуживцев Шамсутдинова не нашли проблем с психикой

Интерфакс04:01
Телеканал 360°

Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев

Телеканал 360°03:23
URA.Ru

Тюменец Шамсутдинов признал вину в массовом расстреле

URA.Ru03:50
Новости Тюмени 72.ru

Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев

Новости Тюмени 72.ru03:42
RT на русском

Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев

RT на русском03:35
ТАСС

Шамсутдинова признали психически здоровым. Он признал вину в расстреле сослуживцев

ТАСС03:30
Московский Комсомолец

Срочник Шамсутдинов признался в расстреле сослуживцев в Забайкалье

Московский Комсомолец03:55

Число сделок с новостройками в Москве в августе увеличилось на треть

Более 9 тыс. договоров на первичном рынке недвижимости Москвы зарегистрировано в августе, что на треть больше, чем в июле и годом ранее, сообщила в среду пресс-служба столичного управления Росреестра.
ТАСС03:16

Эпидемиолог предупредил о коллапсе на Украине из-за коронавируса

Киев, 23 сентября 2020, 06:18 — REGNUM Нехватка койко-мест в больницах приведет Украину к коллапсу в случае, если власти страны не решат эту проблему, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин в интервью порталу «Обозреватель».
REGNUM23:18
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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