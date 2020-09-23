Москва, 23 сентября 2020, 11:16 — REGNUM В России создан отечественный образец российской базовой станции мобильной сети связи пятого поколения 5G, которая состоит из радиопередающего модуля, модуля цифровой обработки, а также ядра мобильной сети.
Цены на обновленный Toyota Land Cruiser Prado варьируются от 2 656 000 рублей за базовый вариант со 163-сильным бензиновым двигателем в сочетании с МКПП до 4 787 000 рублей за топовый внедорожник в исполнении Black Onyx с дизельным мотором и 7-местном варианте.
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Спутниковая связь, доступ в Интернет, работа средств ПВО и РЛС, средства глобального позиционирования – Россия может запросто это всё отключить, накрыв Великобританию сплошной полосой радиоэлектронного воздействия.
Бумаги «Яндекса» выросли до новых максимумов после новости о том, что IT-компания может приобрести 100% акций TCS Group, головной компании Тинькофф-Банка, оплатив покупку денежными средствами и собственными акциями.
Наиболее полезной является рыба из северных водоемов, рассказал в среду, 23 сентября, в интервью радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.