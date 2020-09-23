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Ведомости
Ведомости

Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщает Следственный комитет.В источнике
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RT на русском

Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

RT на русском03:35
Интерфакс

У застрелившего сослуживцев Шамсутдинова не нашли проблем с психикой

Интерфакс04:01
Газета.Ru

Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев

Газета.Ru03:42
Новости Тюмени 72.ru

Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев

Новости Тюмени 72.ru03:42
РБК

Экспертиза не выявила проблем с психикой у срочника Шамсутдинова

РБК04:23
ТАСС

Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев

ТАСС03:30
РИА Новости

Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости03:24

Ростех представил макет российской станции 5G

Москва, 23 сентября 2020, 11:16 — REGNUM В России создан отечественный образец российской базовой станции мобильной сети связи пятого поколения 5G, которая состоит из радиопередающего модуля, модуля цифровой обработки, а также ядра мобильной сети.
Ростех представил макет российской станции 5G
REGNUM04:16
14

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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Toyota анонсировала усовершенствованный внедорожник Land Cruiser Prado

Цены на обновленный Toyota Land Cruiser Prado варьируются от 2 656 000 рублей за базовый вариант со 163-сильным бензиновым двигателем в сочетании с МКПП до 4 787 000 рублей за топовый внедорожник в исполнении Black Onyx с дизельным мотором и 7-местном варианте.
Тарантас Ньюсвчера в 04:40
37

Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
6

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Хаос и смятение: Россия готовится наказать Великобританию мощнейшим радиоэлектронным подавлением всего королевства

Спутниковая связь, доступ в Интернет, работа средств ПВО и РЛС, средства глобального позиционирования – Россия может запросто это всё отключить, накрыв Великобританию сплошной полосой радиоэлектронного воздействия.
Avia.pro17:21
6

Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум

Бумаги «Яндекса» выросли до новых максимумов после новости о том, что IT-компания может приобрести 100% акций TCS Group, головной компании Тинькофф-Банка, оплатив покупку денежными средствами и собственными акциями.
РБК05:16
958

Специалист назвал самую полезную для здоровья рыбу

Наиболее полезной является рыба из северных водоемов, рассказал в среду, 23 сентября, в интервью радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
Известия00:55
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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