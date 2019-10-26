Происшествия
Газета.RuСрочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств
СК РФ расследует версию о дедовщине, однако официально ее пока не подтверждает. В сети появились первые кадры с места происшествия из воинской части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам.
Читать в источнике
Оценить198
с чего всё началось
— Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым (убит Шамсутдиновым.Новости Тюмени 72.ru00:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Происшествия
В Петербурге перекрыт крупный канал по ввозу в Россию антиквариата
В Петербурге нескольких сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни заподозрили в получении взяток за то, что они закрывали глаза на ввоз в Россию антикварной мебели, картин, посуды.
Российская газета 08:32
Автоспорт
В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек
В паддоке Гран-при Мексики "Формулы-1" около 150 человек пострадали от ротавирусной инфекции, информирует Marca.
РИА Новости 11:22
Политика
Путин и Макрон обсудили договоренности России и Турции
Содержание сочинских российско-турецких переговоров обсудили президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон 26 октября в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба президента России.
Красная весна 11:27
Фигурное катание
Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
РБК вчера в 20:18
Происшествия
Задержан пятый подозреваемый в деле о массовом убийстве в Эссексе
Полиция Ирландии задержала еще одного подозреваемого в деле об убийстве 39 человек в графстве Эссекс в Великобритании.
Известия 12:09
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
RT на русском 01:05
Единоборства
Результаты UFC Fight Night 162: Демиан Майа задушил Бена Аскрена
В Сингапуре завершился турнир UFC Fight Night 162, в главном событии которого Демиан Майа закрыл вопрос о том, кто является лучшим грепплером полусреднего дивизиона, досрочно финишировав Бена Аскрена.
FightTime.ru 11:52
Авто
В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня 06:53
Происшествия
В результате стрельбы в воинской части в Забайкалье погибли 8 человек
Восемь сослуживцев застрелил военнослужащий ремонтно-технической базы в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со сслыкой на Минобороны РФ.
Республика Татарстан вчера в 08:26
Армия и оружие
Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе
Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
РБК вчера в 04:28
Происшествия
Три женщины погибли в ДТП под Новосибирском
Вечером 26 октября на трассе Р-255 под Новосибирском седан Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в фуру Renault Premium — все пассажирки Volkswagen погибли.
НГС 10:33
Футбол
Зобнин вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Локомотивом»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин тренируется в общей группе, сообщил главный тренер клуба Доменико Тедеско.
Sports.ru 07:17
Гаджеты
В России появился планшет Lenovo дешевле 6000 рублей
В России поступил в продажу новый бюджетный планшет Lenovo Tab M7, версия которого с Wi-Fi модулем стоит меньше 6000 рублей.
Профиль 24 октября в 08:56
Кино
Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Известия 10:48
Здоровье
Диетолог рассказала, кому опасно употреблять томатный сок
Российский диетолог рассказала об опасных свойствах томатного сока для людей, которые страдают гипертонией.
МедиаПоток вчера в 13:15
Гаджеты
«Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны
Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.
Ореанда-Новости 11:21
Общество
Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова
Стали известны причины увольнения Ислама Кадырова – бывшего мэра Грозного и бывшего вице-премьера Чечни, племянника Рамзана Кадырова.
Gorodovoy.spb.ru вчера в 08:36
Армия и оружие
В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии
Lenta.ru 24 октября в 17:15
Наука
В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»
Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Lenta.ru 23 октября в 17:16
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
"Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша осудила негативную реакцию со стороны СМИ и пользователей социальных сетей после ее ответа на вопрос о Крыме.
РИА Новости 08:06
Культура
Новый клип Артура Пирожкова набрал более 4 млн просмотров
Новый видеоролик российского шоумена Александра Реввы, выступающего под псевдонимо Артур Пирожков посмотрели более 4 миллионов пользователей.
Культуромания 06:35
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости 24 октября в 19:05
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Армия и оружие
Украина признала бесполезность своих бронекатеров «Гюрза-М»
Украина признала неудовлетворительность технических характеристик своих малых артиллерийских катеров "Гюрза-М", поэтому их применение будет ограничено Азовским морем и реками.
Life.ru 22 октября в 19:24
Музыка
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Политика
Леонид Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
Агентство «Укринформ» в пятницу опубликовало заявление представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, в котором он высказал мнение, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру в регионе.
Военное дело вчера в 20:18
Происшествия
Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановили
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу в Пермском крае легкомоторного самолета.
Известия 11:20