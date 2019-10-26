— Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым (убит Шамсутдиновым.

с чего всё началось

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