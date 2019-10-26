Происшествия

Газета.RuГазета.RuСрочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

СК РФ расследует версию о дедовщине, однако официально ее пока не подтверждает. В сети появились первые кадры с места происшествия из воинской части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам.
Читать в источнике
Комментировать1038
с чего всё началось

Стало известно, из-за кого тюменец мог устроить стрельбу по солдатам в Забайкалье

— Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым (убит Шамсутдиновым.
Новости Тюмени 72.ru00:42

Подробнее о событии

Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

Газета.Ru07:46

СМИ узнали возможный мотив напавшего на сослуживцев в Забайкалье

Ведомости08:27

Причиной стрельбы в военной части в Забайкалье могли стать неуставные отношения

Эхо Москвы08:29

СМИ узнали подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье

РБК07:27

И добивал одиночными выстрелами. 20-летний срочник расстрелял сослуживцев, восемь погибли. Военчасть эксплуатирует ядерные боеприпасы

Новая газета12:32

Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости05:45

Разрядил автомат в сослуживцев

Коммерсантъ04:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:12, Ашберн

Версия: военных в Забайкалье расстреляли «по нации»

Вести.UZ09:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:12, Ашберн
Общество

На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля»

Газета.Ru 11:28
Футбол

Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»

Субботняя встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Роман Еременко (41-я и 79-я минуты).
РИА Новости 14:01
Политика

Зеленский оценил разговор с националистами в Донбассе

ФАН 12:44
Происшествия

Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье

ТВ Центр вчера в 08:11
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Хоккей

Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)

Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:10
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Политика

Бутина заявила о процветании в США расизма

Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после заключения в американской тюрьме, в интервью RT заявила, что в США «существует и процветает расизм», в частности по отношению к русским.
RT на русском 11:31
Общество

Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре

Вечерняя Москва вчера в 05:01
Происшествия

Под Калугой автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком

На нерегулируемым пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на двух пешеходов женщину 1981 года рождения и девочку 3−4 лет.
REGNUM 12:46
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

РИА Новости 12:26
Происшествия

В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Четыре человека погибли, еще девять пострадали при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 11:48
Автоспорт

В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек

В паддоке Гран-при Мексики "Формулы-1" около 150 человек пострадали от ротавирусной инфекции, информирует Marca.
РИА Новости 11:22
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Происшествия

Задержан пятый подозреваемый в деле о массовом убийстве в Эссексе

Полиция Ирландии задержала еще одного подозреваемого в деле об убийстве 39 человек в графстве Эссекс в Великобритании.
Известия 12:09
Происшествия

Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией

Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Украина.ру 03:59
Единоборства

Конор Макгрегор: «Смеюсь над водоносом Махачевым»

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор обратился к тренеру и отцу Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову, который предложил провести бой Конора и Ислама Махачева.
Матч ТВ 10:09
Происшествия

Курские пограничники поймали сторонника «Азова»

Курские пограничники задержали 29-летнего националиста из Орловской области.
Вести.Ru 10:35
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой Соня удалила смелое фото в бикини

Накануне сеть облетело фото, где дочка Веры Брежневой Соня Киперман позирует в крошечном черном бикини.
Paparazzi.ru 01:28
Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета вчера в 12:42
Авто

Представлен Volkswagen Golf нового поколения

Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Авторамблер 24 октября в 13:47
Музыка

Селена Гомес посвятила песню Джастину Биберу

Поклонники уверены, что на написание этой песни Селену вдохновила несчастная любовь с канадским исполнителем Джастином Бибером (Justin Bieber).
Popcake 24 октября в 11:31
Футбол

Левандовски установил рекорд Бундеслиги

Евро-футбол.ру 10:58
Единоборства

Российский боец Павлович нокаутировал Грина в первом раунде

News.ru 06:44
Игры

Состоялся релиз The Outer Worlds

Оценка игры на Metacritic – 86 из 100, критики называют The Outer Worlds одной из лучших игр студии Obsidian.
Cyber.sports.ru вчера в 03:30
Шоу-бизнес

Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

Газета.Ru 13:22
Общество

В ОНФ сообщили о прибытии первой партии препарата «Фризиум» в Россию

Семьи, нуждающиеся в незарегистрированном в России препарате "Фризиум", применяющемся для лечения больных эпилепсией детей, смогут получить лекарство до конца следующей недели, заявила идеолог проекта ОНФ "Регион заботы", учредитель благотворительного фонда "Вера" Анна (Нюта) Федермессер.
РИА Новости 10:08
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru 01:52
Армия и оружие

Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака

Газета.Ru 06:49
ещё по теме
Главное