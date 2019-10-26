В армию был призван 4 июля 2019 года военкоматом Нурлатского района Татарстана. При прохождении призывной комиссии Рамилю Шамсутдинову поставили 2-ю группу нервно-психической устойчивости, что означает вероятность срывов только при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога.

с чего всё началось

Издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в силовых структурах передает, что военное следственное управление СК РФ в рамках расследования дела проверяет несколько версий случившегося, в том числе о том, что сослуживцы могли издеваться над Шамсутдиновым из-за его национальности.

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